Der Dax hat eine katastrophale letzte Woche hinter sich. Die Erhöhung der Zinsen brachte die Börsen weltweit aus dem Gleichgewicht. Heute zeigte sich der Dax etwas stabiler und erholte sich etwas. Zudem steigt Porsche in den Dax auf und die Volkswagen-Aktie verliert rund elf Prozent.

Der Dax startete Am Montag kräftiger in den Handel. An einem volatilen Vormittag kann er sich bis zur Mittagsstunde um etwa ein halbes Prozent ins Plus auf knapp unter 14.000 Punkte schieben. Am vergangenen Freitag hatte der deutsche Börsenleitindex 0,7 Prozent tiefer bei 13.893 Punkten geschlossen. Kurz vor Handelsschuss notiert der Dax mit 0,40 Prozent im Plus bei 13.950 Punkten.

Die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der führenden Notenbanken hatte die Börsen vor dem Wochenende auf Talfahrt geschickt. Die restriktiven geldpolitischen Ausblicke der Vorwoche düften aber nun laut Analysten in die Kurse eingepreist sein. "Jetzt muss sich zeigen, ob Schnäppchenjäger in dieser Woche bereits wieder einsteigen und das Kursgeschehen oberhalb der 200-Tage-Linie stabilisieren können", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets. Dabei sitze der Rutsch des Deutschen Aktienindex vor dem Wochenende den Anlegern in den Knochen. Das überraschend starke Wachstum des Ifo-Geschäftsklimaindex ließ die Dax-Anleger weitgehend kalt.

Später diese Woche stehen in den USA die Häuserdaten und private Konsumaufgaben auf dem Plan. Die Daten könnten mitprägen, ob der Markt als nächsten Schritt der US-Notenbank eine Anhebung um 25 oder 50 Basispunkte erwartet. Für Spannung sorgt auch der Zinsentscheid der japanischen Zentralbank, der für Dienstag geplant ist. Spekulationen, dass die Bank of Japan (BoJ) ihre ultralockere Haltung aufgeben könnte, verunsicherten die Börsianer in Asien am Montag

Erstmals im Dax wird der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche gehandelt. Die Aktie der Volkswagen-Tochter ersetzt dort die Papiere des fränkischen Sportartikel-Herstellers Puma, der in den Nebenwerteindex MDax absteigt. Zudem wird heute die Volkswagen-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Im Blickpunkt steht zudem der Energieversorger Uniper, der im Zuge des russischen Gaslieferstopps ins Straucheln geraten ist. Die Uniper-Aktionäre sollen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Verstaatlichung des Düsseldorfer Unternehmens entscheiden.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Montag

Am Montagabend legen die Aktien der Porsche AG mit 2,99 Prozent am meisten zu. Dahinter folgen die Papiere der Siemens Energy mit einem Plus von 1,90 Prozent und die E.on-Aktien mit plus 1,64 Prozent.

Am anderen Ende des Dax verlieren die Aktien von Volkswagen aufgrund des Dividendenabschlags 10,59 Prozent. Dahinter büßen die Titel der Deutsche Post mit minus 3,33 Prozent und die Merck-Aktie mit minus 1,43 Prozent ein.

Mit Material von Reuters