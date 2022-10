Am Mittwoch kann sich der Dax deutlich über der 13.000 Punkte-Marke halten. Am Nachmittag liegt der Leitindex komfortable mit 0,85 Prozent im Plus bei 13.163 Punkten - und das trotz einer deutlichen Schwäche der US-Tech-Aktien.

Die an den technologielastigen Nasdaq-Index gebundene Futures stürzten um fast zwei Prozent ab, nachdem Microsoft und die Google-Mutter Alphabet einen Gewinnrückgang meldeten. "Die Ergebnisse der großen Technologieunternehmen wurden als ein entscheidender Faktor für die Marktstimmung vor der Berichtssaison für das dritte Quartal in den USA angesehen, und sowohl Microsoft als auch Alphabet haben den Anlegern Grund zur Sorge gegeben", sagte Analyst Laith Khalaf vom Brokerhaus AJ Bell.

Entgegen dem Marktrend liegt die US-Technologiebörse Nasdaq 100 mit 1,25 Prozent im Minus. Am Nachmittag verlieren die Aktien von Alphabet mehr als sieben Prozent, die Papiere von Microsoft büßen 6,5 Prozent ein. Und auch Amazon fällt um rund vier Prozent.

Europas Anleger hoffen hingegen auf ein behutsameres Vorgehen der großen Notenbanken im Kampf gegen die Inflation und greifen am Aktienmarkt zu. Allerdings werde die Luft jetzt langsam dünner, sagte Salah Bouhmidi, Marktanalyst beim Brokerhaus IG. Auch wenn die laufende Berichtssaison Zuversicht schüre, sollte die Hoffnung keine Strategie an den Börsen sein.

Viele Anleger gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank Fed bei ihren anstehenden Sitzungen die Zinsen kräftig nach oben schrauben. Danach dürfte das Tempo bei der Fed aber nachlassen, sagte Lee Hardman, Währungsanalyst bei MUFG. "Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie im Dezember nur noch einen Schritt um 50 Basispunkte machen statt der zuletzt 75 Basispunkte." Das lastete auf dem Dollar. Erstmals seit einem Monat sprang der Euro wieder über die Schwelle der Dollar-Parität und gewann 0,8 Prozent auf 1,0047 Dollar.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer

Am Mittwoch sind die Aktien von Fresenius mit einem Plus von 4,20 Prozent hinter den Papieren von Zalando mit einem Plus von 5,89 Prozent, die besten Aktien im Dax.

Am anderen Ende des Dax geben die Papiere von Beiersdorf mit 3,15 Prozent am meisten ab. Im Fokus stehen heute auch die BASF-Aktie und die Deutsche Bank-Aktie nach Quartalszahlen. BASF verliert aktuell 1,58 Prozent und Mercedes 0,48 Prozent.

Insgesamt stellen Anleger sich die Frage, wie weit die Rally jetzt noch gehen kann. Eine Einschätzung von uns zu den Dax-Zielen, finden Sie hier.

Mit Material von Reuters