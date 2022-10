Nachdem der Dax zur Mittagszeit mit rund einem Prozent im Minus notiert hatte, setzte der Turnaround am Nachmittag ein. Das sind die Hintergründe und die besten Aktien.

Nach der Zinserhöhung der EZB setzte der Dax zum Turnaround an. Innerhalb einer Stunde kämpfte sich der deutsche Leitindex von rund einem Prozent Minus bei knapp über 13.000 Punkten im 1,23 Prozent nach oben. Aktuell notiert der Dax bei über 13.200 Zählern. Damit kann die Rally vorerst weitergehen. Doch wie hoch kann es noch gehen?

"Die EZB rammt heute einen weiteren Pfeiler ein. Von entscheidender Bedeutung ist nun allerdings, wie es im kommenden Jahr nach der Zinsanhebung im Dezember weitergeht", sagte Thomas Gitzel, Chefökonom der Liechtensteiner VP Bank. An der Wall Street deuteten die an den technologielastigen Nasdaq-Index gebundenen Futures nach enttäuschenden Konzernbilanzen auf einen schwächeren Handelsauftakt hin. Die Facebook-Mutter MetaMETA.O hatte am Mittwochabend das schlechteste Ergebnis seit 2019 und den vierte Rückgang hintereinander gemeldet.

Die US-Wirtschaft ist im Sommer ungeachtet der hohen Inflation und steigender Zinsen überraschend stark gewachsen, was auf den ersten Blick nicht auf ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed schließen lässt. Allerdings zeige das US-Wirtschaftswachstum auf den zweiten Blick erhebliche Schwächen, schrieb Gitzel. Der US-Konsummotor laufe lediglich bei den Dienstleistungen, der seit drei Quartalen rückläufige Warenkonsum sei ein Warnzeichen.

In Deutschland standen die Bilanzen von und Beiersdorf sowie aus dem MDAX von Nemetschek, Software AG, Wacker Chemie und Aixtron im Fokus. Die Aktien büßten bis zu 8,5 Prozent ein. Gleichzeitig legten die Papiere von Daimler Truck um knapp zwei Prozent zu. Der Lkw-Bauer hatte im dritten Quartal bei deutlichem Absatzwachstum mehr verdient als am Finanzmarkt erwartet.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Donnerstag

Am stärksten zulegen können die Vonovia-Aktien mit einem Gewinn von 4,67 Prozent. Doch dahinter profitieren auch die Aktien von der Deutschen Bank mit einem Plus von 3,19 Prozent von den höheren Zinsen. Auch Daimler Truck Papiere zeigen sich nach Quartalszahlen stark.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Infineon-Aktien aktuell 3,84 Prozent. Und auch Beiersdorf (eine aktuelle Einschätzung zu den Quartalszahlen lesen Sie hier), Siemens Energy und Porsche geben jeweils etwa ein Prozent ab.

Mit Material von Reuters