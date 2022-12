Nach einem sehr verhaltenen Mittwoch ging es am Mittwochabend nach Börsenschluss noch stark aufwärts für den Dax. Denn die Aussicht auf weniger starke Zinserhöhungen in den USA gaben den weltweiten Börsen einen Schub. Doch am Donnerstag gibt der Dax wieder große Teile ab. Was ist da los?

So schloss der Dax gestern nur wenig höher bei 14.360 Punkten, konnte nachbörslich aber mächtig bis auf 14.560 Punkte zulegen. Und am Donnerstagmorgen wir der Dax knapp unterhalb der 14.600 Punkte erwartet. Doch dann ging es im Vorlauf des Vormittags für den Index stetig nach unten, bis auf knapp 14.400 Punkte. Gegen 12 Uhr kann der Dax bei 14.470 Punkten notieren und damit deutlich höher als gestern Abend, aber niedriger als noch am Morgen. Und auch am Nachmittag versucht er zwar nochmal den Ausbruch, kommt aber über die 14.550 Punkte Marke nicht hinaus. Eine Stunde vor Handelsschluss steht der Dax bei 14.460 Punkten. Und auch die US-Indizes befinden sich unter Druck. Und falls der Dax jetzt doch nach unten korrigiert: Auf welche Kursziele müssen Anleger dann achten?

Denn der Optimismus der US-Anleger hält sich trotz Aussichten auf kleinere Zinsschritte der Notenbank Fed in Grenzen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Donnerstag 0,2 Prozent tiefer bei 34.534 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 startete mit 4087 Zählern 0,2 Prozent höher in den Handel. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,1 Prozent auf 11.475 Punkte.

Vor den US-Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss ist Börsianern zufolge Vorsicht geboten. Einige Analysten sprachen auch von Gewinnmitnahmen. Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane, wiederum sagte: "Es würde mich nicht überraschen, wenn der Markt seine Rally von gestern doch fortsetzen würde."

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Donnerstag

Am Abend gibt es ein großes Gefälle bei den Dax-Aktien. Einige gewinnen stark, andere verlieren deutlich. Die Aktien von Sartorius führen den Dax mit einem Plus von 3,40 Prozent an, gefolgt von Zalando mit einem Zugewinn von 2,62 Prozent und Puma mit 3,20 Prozent.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Papiere von Covestro mit einem Abschlag von 2,88 Prozent am meisten, gefolgt von den Aktien der Deutschen Bank mit minus 1,89 Prozent und BASF mit minus 1,73 Prozent.

Mit Material von Reuters