Neue Inflationsdaten treffen heute Nachmittag die Börsen und auch der DAX gibt deutlich nach und fällt unter die wichtige Marke von 18.000 Punkten – müssen sich Anleger nun Sorgen machen?

Anleger hatten gehofft, dass sich der deutsche Leitindex nun dauerhaft über der Marke von 18.000 Punkten halten kann, die er erst Ende des vergangenen Jahres durchbrochen hatte. Nun liegt das DAX mit 17.983 Punkten wieder knapp unter dieser Marke und ist damit über 0,5 Prozent im Minus. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt sogar schon 0,7 Prozent im Minus und fiel unter die Marke von 5000 Punkten.

Eigentlich war es am Mittwoch zunächst ein ruhiger Handel, doch als die US-Verbraucherpreise für März höher als erwartet ausfielen, sackten DAX, S&P 500, Nasdaq, der Euro und Kryptowährungen plötzlich ab. Ist das nun schon Grund zur Panik für Anleger? Mehr erfahren Sie hier

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im März um 3,5 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 3,2 Prozent im Februar. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit 3,4 Prozent gerechnet. Dies schürte neue Zweifel an einer baldigen Zinssenkung der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter versuchen, mit erhöhten Zinsen die Teuerungsrate auf den Zielwert von zwei Prozent zu drücken. "Erst stockte der Inflationsrückgang, nun zieht die Jahresteuerung sogar wieder an", konstatierte Bastian Hepperle, Ökonom bei der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. "Innerhalb der Fed wird die Diskussion über den Beginn von Leitzinssenkungen weiter an Fahrt gewinnen. Der Juni-Termin dafür wackelt gerade mächtig."

Aktien von Deutsche Bank, Vonovia, MTU und Sartorius im Fokus

Größere Gewinner gibt es heute keine im DAX. Einzig die Aktien der Deutschen Bank liegen über ein Prozent im Plus und markieren damit von der Performance her die Spitze im DAX. Die drei Schlusslichter bilden mit einem Minus von über zwei Prozent Vonovia und MTU und mit einem Minus von über drei Prozent Sartorius. Mit Blick auf die Zahlen des Triebwerkbauers MTU für das erste Quartal sind Marktteilnehmer skeptisch.

Mit Material von dpa-afx und rtr

