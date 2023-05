Angetrieben von den starken US-Börsen gestern Abend, startete der DAX deutlich im Plus bei fast 15.900 Punkten. Doch dann nahmen Anleger Gewinne mit und schickten den DAX bis auf 15.700 Punkte. Am Nachmittag steigt der DAX aber wieder deutlicher. Dabei stehen die Aktien von BASF, Amazon, Deutsche Telekom und Commerzbank im Fokus.

Im Vorfeld großer Notenbank-Entscheidungen haben sich Europas Anleger zum Wochenschluss nur teils aus der Deckung getraut. Dem DAX ging zwischendurch nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch schnell die Puste aus. Allerdings notierte der deutsche Leitindex am Nachmittag wieder 0,4 Prozent höher bei 15.856 Zählern. Zeitweise war er mit 15.919,47 Punkten wieder in Reichweite der 16.000-Punkte-Marke gewesen.

Derweil starten die US-Börsen stabil. Der Dow Jones legte in der ersten halben Stunde um 0,16 Prozent zu, der S&P 500 um 0,1 Prozent und die Nasdaq war mit minus 0,25 Prozent leicht negativ.

Die jüngsten US-Inflationsdaten zeigten indes eine abgeschwächte Teuerungsrate beim privaten Verbrauch. Langsamer steigende Lebensmittelpreise drückten die deutsche Inflationsrate im April auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten.

Analysten zufolge sorgte vor allem die Unklarheit über den weiteren Kurs der Notenbanken für Zurückhaltung unter den Anlegern. In der nächsten Woche stehen die Zinsentscheide der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank an. "An der Erwartung nochmal steigender Zinsen wird kaum zu rütteln sein", befanden die Analysten der Helaba. "Mehrheitlich gehen die Akteure von jeweils 25 Basispunkten sowohl bei der EZB als auch bei der Fed aus."

Dabei stehen auch die Aktien von Amazon nach einem wilden Ritt im Fokus. Nach den Quartalszahlen schoss die erst im 15 Prozent nach oben, bevor fast alle Gewinne wieder abverkauft wurden. Lesen Sie dazu: Amazon-Aktie: Erst plus 15 Prozent und dann Abverkauf – Das ist der Grund

Im DAX gibt dabei heute BASF am meisten ab. Denn die Aktie wird ex-Dividende gehandelt. Für mehr Infos lesen Sie: BASF-Aktie verliert diese Woche fast 10 Prozent – heute ex-Dividende

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Freitag: BASF, Commerzbank und Deutsche Telekom

Am Freitagmittag befinden sich die Aktien von Covestro mit plus 8,89 Prozent an der Spitze des DAX. Dahinter folgen Deutsche Börse mit plus 2,04 Prozent und Symrise mit plus 1,72 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Titel der Commerzbank mit minus 4,90 Prozent am meisten, gefolgt von BASF mit minus 3,79 Prozent und Deutsche Telekom mit minus 2,18 Prozent.

Bei der Telekom hatte die Tochter T-Mobile US enttäuscht. Mehr dazu lesen Sie hier: T-Mobile US enttäuscht – Telekom-Aktie wird mit abwärts gezogen

Märkte nach BIP-Daten schwach

Anleger befürchten, dass die seit Monaten steigenden Zinsen im Kampf gegen die Inflation der Konjunktur zu stark zusetzen könnten. Die Euro-Zone ist im ersten Quartal nur leicht gewachsen. Hierzulande ist die Wirtschaft nur haarscharf an der lange befürchteten Winterrezession vorbeigeschrammt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte von Januar bis März zum Vorquartal - Ökonomen hatten im Schnitt ein Wachstum von 0,2 Prozent erwartet. "Das Ergebnis bestätigt, dass wir weiterhin auf einer konjunkturellen Durststrecke unterwegs sind", urteilte LBBW-Analyst Jens-Oliver Niklasch. Man dürfe "die steigenden Leitzinsen in den Industrieländern nicht außer Acht lassen. In den USA hat sich ja bereits eine gewisse Konjunkturabkühlung manifestiert." Der Euro bröckelte ebenso wie der Dax nach der Veröffentlichung der Daten ab. Die Gemeinschaftswährung fiel um bis zu 0,5 Prozent auf ein Tagestief von 1,0975 Dollar.

(Mit Material von Reuters)