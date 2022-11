Der Dax handelte die komplette Woche über in einer sehr engen Handelsspanne von 2 Prozent zwischen 14.160 und 14.435 Punkten. Doch kommt jetzt ausgerechnet zum Freitag der große Durchbruch?

Der Dax steuert auf die siebte Woche am Stück mit Gewinnen zu. Auch wenn es diese Woche lediglich ein kleiner Gewinn von rund einem Prozent ist. Fällt der Dax nicht mehr unter 14.220 Punkten, so steht die siebte Woche am Stück im Plus zubuche. Rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss notiert der Dax bei 14.375 Punkten und damit nur geringfügig höher als gestern Abend. Im Tagesverlauf war er sogar mal bis auf 14.450 Punkte gestiegen, musste dann aber wieder etwas abgeben.

"Der Deutsche Aktienindex scheint in diesen Tagen nicht kleinzukriegen, eine Korrektur lässt weiter auf sich warten", sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. Seit Ende September konnten die Aktienmärkte deutlich zulegen, da die Anleger auf weniger stark steigende Zinsen setzten. Allerdings hielten derzeit nicht die Fakten, sondern vielmehr die Hoffnung auf Besserung in Sachen Krieg, Inflation und Rezession die Aktienkurse auf hohem Niveau, ergänzte Molnar. "Eine schlechte Nachricht oder enttäuschende Zahl in den kommenden Tagen könnte deshalb das Ventil sein, um etwas von der heißen Luft aus den Kursen wieder entweichen zu lassen."

Für Bewegung könnte im Tagesverlauf noch der kleine Verfallstag an der Frankfurter Börse sorgen, an dem Optionen auf Aktien und Indizes auslaufen.

www.tradingview.com Wochenchart des Dax

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Freitag

Am Freitag ist die Aktie von MTU Aero Engines mit einem Plus von 2,80 Prozent ganz knapp die beste Aktie im Dax vor den Papieren von Mercedes-Benz. Dahinter zeigen sich auch die Fresenius-Aktien mit einem Plus von 2,61 Prozent stark.

Auf der anderen Seite des Dax gibt es lediglich 7 Verlierer-Aktien. Am meisten büßen heute die Titel von Zalando mit minus 3,03 Prozent ein, gefolgt von SAP mit minus 2,64 Prozent und Puma mit minus 0,46 Prozent ein.

Mit Material von Reuters