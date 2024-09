Der DAX scheint heute unaufhaltsam und knackt einen Rekord nach dem nächsten. Was gerade für so großen Optimismus sorgt und warum unter anderem die Aktie von Symrise durch die Decke geht.

Wer hätte damit gerechnet: Der deutsche Leitindex knackt heute Rekorde und lässt die Anleger nicht schlecht staunen. Aktuell liegt der DAX 1,7 Prozent zum Vortag im Plus und steht bei 19.234 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt sogar über zwei Prozent im Plus und schafft es damit endlich wieder über die Marke von 5.000 Punkten.

Rückenwind gaben umfangreiche Maßnahmen Chinas zur Stützung der dortigen Wirtschaft und gute Nachrichten aus dem Technologiesektor, die mit einem erfreulichen Umsatzausblick vom US-Unternehmen Micron kamen.

„Nach der eingeleiteten Zinswende in den USA flutet nun auch China den Markt mit Liquidität und Micron Technology entfacht die KI-Fantasie neu", betonte der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Zwar würden die Stimmen lauter, der Aktienmarkt sei überkauft und eine erneute Korrektur nur noch eine Frage der Zeit. „Genau dieser Mix aber ist der beste Nährboden für eine Fortsetzung der Rally", gibt sich der Experte optimistisch.

Nach Einschätzung von Molnar betritt der Dax "mal wieder charttechnisches Neuland ohne jegliche Widerstände." Zuletzt hatten sich die Anleger wegen Konjunktursorgen noch schwerer getan mit Nachkäufen, sobald der Dax die 19.000-Punkte-Marke überschreitet. Dieser Knoten scheint nun geplatzt.

Aktien von Sartorius gehen im DAX durch die Decke

Besonders die Aktien von Sartorius können heute stark zulegen und markieren mit einem Plus von aktuell acht Prozent von der Performance her die Spitze im DAX. Die Hoffnung auf eine Nachfragebelebung in China nach den dortigen Konjunkturimpulsen trieb neben Luxus- und Automobilwerten beispielsweise auch Sartorius. Die Aktien spielen damit Nachholpotenzial aus, nachdem sie von der ersten "China-Welle" am Dienstag noch nicht profitiert hatten.

Doch gleich danach folgt die Commerzbank-Aktie mit einem Plus von sieben Prozent – die Hintergründe dazu lesen Sie hier.

Doch auch für viele weitere DAX-Aktien ging es heute bergauf. Im Chipsektor sorgte US-Unternehmen Micron mit seinen Zahlen und dem Umsatzausblick für gute Stimmung. Die Aktien von Infineon etwa liegen aktuell rund fünf Prozent im Plus.

Größere Verlierer gab es heute nicht. Einzig die Aktien von Covestro, Symrise und Rheinmetall stechen mit einem Minus von über ein Prozent etwas hervor.

