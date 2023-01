Der Dax befreit sich vom Japan-Frust und liegt mehr als 1,4 Prozent im Plus. Adidas und Puma haussieren nach guten Zahlen des US-Konkurrenten Nike. Kommt jetzt noch die Weihnachtsrally?

Europas Anleger kehren nach den von vielen Investoren als Schocks empfundenen jüngsten Notenbank-Entscheidungen wieder an die Börsen zurück. Ein unerwarteter Boom im Sportartikel-Sektor und deutsche Konjunkturumfragen haben die Stimmung am Mittwoch aufgehellt. Der deutsche Leitindex Dax zog um 1,4 Prozent auf 14.080 Punkte an. Sein europäisches Pendant EuroStoxx50 kletterte um 1,7 Prozent auf 3866 Zähler.

Die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der weltgrößten Notenbanken hatte die Börsen in den Tagen zuvor nach unten gezogen. "Da die Kurse so niedrig sind und in diesem Jahr so stark gelitten haben, sind die Anleger bereit, auf jeden Hoffnungsschimmer zu springen", sagte Stuart Cole, Chef-Volkswirt des Brokerhauses Equiti Capital. Die Aktienmärkte haben demnach ihre Verluste vom Vortag zum Teil wettmachen können. Für gute Stimmung sorgte das weltweit größte Sportbekleidungsunternehmen Nike, das die Erwartungen für seinen Quartalsumsatz deutlich übertraf. Anziehende Geschäfte in den USA glichen die Schwäche auf dem chinesischen Markt mehr als aus. Die Nachricht habe den ganzen Sektor beflügelt - darunter die europäischen Riesen Adidas, Puma und JDSports, die um bis zu 8,2 Prozent zulegten.

Zudem hellte sich die Konsumlaune der Deutschen auf. Das Barometer der Nürnberger GfK-Marktforscher signalisierte für Januar eine Erholung um 2,3 Zähler auf minus 37,8 Punkte und damit den dritten Anstieg in Folge. Auch laut dem DIW-Institut die Aussichten für die Konjunktur in Deutschland. "Die Wirtschaftsleistung dürfte im Winterhalbjahr etwas zurückgehen, eine schwere Rezession wird jedoch zunehmend unwahrscheinlicher und die konjunkturellen Aussichten sind vorsichtig positiv", erklärten die Berliner Forscherinnen und Forscher.

Auch die US-Börsen sind stärker

Die unerwartet starken Quartalszahlen beim Sportartikel-Riesen Nike und des internationalen Paketzustellers FedEx haben den US-Börsen ins Plus geholfen. Der Dow-Jones-Indexder Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 eröffneten jeweils ein halbes Prozent höher bei 33.028 beziehungsweise 3839 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,4 Prozent auf 10.592 Punkte.

"Die meisten Leute glauben, wir steuern auf eine Rezession zu, aber wenn Gewinne bei Konzernen wie Nike und FedEx gut ausfallen, dann könnte das plötzlich den Weg für höhere Aktienkurse im kommenden Jahr ebnen", sagte Adam Sarhan, Vorstandschef des Vermögensverwalters 50 Park Investments. Die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der weltgrößten Notenbanken hatte die Börsen in den Tagen zuvor nach unten gezogen.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Mittwoch

Am Mittwochabend befinden bis auf eine Aktie alle Dax-Werte im Plus. Angeführt wird das Feld von Adidas mit einem Zugewinn von 6,49 Prozent. Dahinter folgen Zalando mit plus 5,84 Prozent und Vonovia mit plus 4,50 Prozent.

Die einzige Aktie im Dax, die heute im Minus notiert, ist die Bayer-Aktie mit minus 1,06 Prozent.

Mit Material von Reuters