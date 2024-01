Endlich wieder Rallye-Modus beim DAX. Der deutsche Leitindex ist heute in bester Laune und gleich mehrere berühmte Namen wie SAP, Netflix und Siemens Energy stehen im Fokus

Endlich ist wieder etwas von der Euphorie zu spüren, die DAX-Anleger Ende des Jahres erleben durften. Der deutsche Leitindex liegt heute bereits rund 1,61 Prozent im Plus und steht bei 16.895 Punkten. Ähnlich sieht es beim Euro Stoxx 50 aus, der sogar 1,92 Prozent im Plus steht und bei 4.551 Punkten liegt.

Grund für die Euphorie sind unter anderem die hervorragenden Zahlen, die vor allem von den Tech-Unternehmen kamen: „Wenn man die schwächelnde europäische Wirtschaft in Betracht zieht, sind die heutigen Berichte der Unternehmen wirklich nicht schlecht", kommentierte Richard Flax, Chefanleger beim Vermögensverwalter Moneyfarm. Stärkster Treiber waren einmal mehr die Tech-Konzerne und der Boom um die Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktien von SAP kletterten in diesem Zuge auf ein Rekordhoch, mehr dazu lesen Sie hier

Tech-Aktien treiben DAX – auch Siemens Energy im Fokus

Noch vor SAP setzte sich Siemens Energy mit einem Plus von 9,4 Prozent an die Dax-Spitze. Der durch seine spanische Windanlagen-Tochter Gamesa in Turbulenzen geratene Technologiekonzern ist im ersten Quartal 2023/24 in die Gewinnzone zurückgekehrt. „Positive Nachrichten nach einer Reihe von Enttäuschungen in den letzten Monaten, hauptsächlich aufgrund des Gamesa-Desasters", sagte ein Händler. Mehr dazu lesen Sie hier

In den USA punktete der Streamingdienst Netflix mit einem Rekordkundenplus. Die Aktie kletterte vorbörslich um bis zu rund zehn Prozent. „Netflix hat wieder einmal geliefert, die Delle nach dem Boom während der Corona-Pandemie scheint endgültig vergessen", kommentierte Konstantin Oldenburger, Analyst vom Broker CMC Markets. Mehr dazu lesen Sie hier

Die einzige Aktie, die heute über ein Prozent beim DAX im Minus liegt, ist Beiersdorf. Damit bildet die Aktie von der Performance derzeit das Schlusslicht im deutschen Leitindex.

DAX – das wird morgen wichtig

Nun warten die Anleger mit Spannung auf die für Donnerstag geplante Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). An den Terminmärkten gilt es zwar als nahezu ausgemacht, dass die Währungshüter die Zinsen unverändert lassen. Die Investoren hoffen allerdings auf Hinweise auf die künftige Geldpolitik der Notenbanker um EZB-Chefin Christine Lagarde. Am 31. Januar folgt der Entscheid der US-Notenbank Fed.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch:

SAP-Aktie nach Zahlen stark im Plus - Gewinne mitnehmen oder weiter zukaufen?

Oder:

Bis zu 122 Prozent Kurschance: Wird diese KI-Aktie das nächste Alphabet?