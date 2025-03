Der DAX ist heute kaum zu bremsen. Über 23.000 Punkte liegt der deutsche Leitindex bereits und knackt damit eine historische Marke. Besonders Auto-Aktien wie VW oder Daimler Truck ziehen auf einmal an. Was Anleger jetzt wissen sollten.

Es scheint fast unglaublich: Der deutsche Leitindex steigt und steigt. Aktuell liegt der DAX 2,7 Prozent im Plus und steht damit bei 23.168 Punkten – damit knackt der Index erstmals die Marke von 23.000 Punkten. Das wirkt sich auch auf das europäische Pendant, den Euro Stoxx 50 aus: Er liegt aktuell 1,6 Prozent im Plus und steht bei 5.551 Punkten.

Der Grund: Eine Kursrally der Rüstungswerte und starke Auto-Aktien haben den DAX am Rosenmontag nach oben katapultiert. Nach einem deutlichen Kursplus im Februar fällt damit auch der Start in den März sehr gut aus. Im laufenden Jahr hat der DAX schon mehr als 16 Prozent zugelegt.

„Die letzten Pessimisten werden heute von der sehr heftigen Marktdynamik in den Markt gezogen", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Die Frage sei nun aber, wie lange dieses Kursniveau im aktuellen geopolitischen Umfeld gehalten werden könne.

Autoaktien wie VW und Daimler Truck im DAX stark gefragt

Absoluter Spitzenreiter im DAX ist heute die Aktie von Rheinmetall, die derzeit über 14 Prozent im Plus liegt. Die Aktie von Airbus liegt über sechs Prozent im Plus und ist damit aktuell auf Platz zwei von der Performance im DAX. Die Hoffnung auf ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr in Deutschland sowie europaweit steigende Verteidigungsausgaben trieben die Aktien der Rüstungsbranche weiter kräftig an. Mehr dazu lesen Sie hier.

Doch auch Auto-Aktien können heute stark zulegen. So schaffen es etwa die Aktien von Volkswagen und Daimler Truck auf ein Plus von 3,9 und 3,8 Prozent. Die Aktie von Porsche Automobil Holding liegt derzeit etwa 4,6 Prozent im Plus.

Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Autobauern mehr Zeit einräumen, um EU-Vorgaben einzuhalten. Sie werde noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel. Anstelle einer jährlichen Einhaltung der Grenzwerte sollen die Unternehmen drei Jahre Zeit bekommen.

Erfreuliche Konjunkturdaten hoben die Laune der Anleger zum Wochenstart zusätzlich. So hatte sich die Industriestimmung im Februar sowohl in Europa als auch in China verbessert - trotz Handelsstreitigkeiten mit den USA. Außerdem ging die Inflationsrate in der Eurozone zurück, wenn auch weniger als erwartet. „Eine Zinssenkung am Donnerstag ist in Anbetracht des vorliegenden Zahlenwerks eine ausgemachte Sache", konstatierte Thomas Gitzel von der VP Bank angesichts der anstehenden Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Freitag dürfte zudem der US-Arbeitsmarktbericht Hinweise zur künftigen Geldpolitik der US-Notenbank Fed liefern.

Die einzige Aktie, die derzeit mit einem deutlichen Minus heute im DAX hervorsticht: Vonovia mit minus 3,9 Prozent. Die Aussicht auf ein neues Sondervermögen und damit massiv schuldenfinanzierte Investitionshaushalte in Deutschland belastete die Aktien der Immobilienkonzerne.

