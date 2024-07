Am Mittwoch nach einigen schweren Handelstagen startet der DAX einen neuen Erholungsversuch – kann er gelingen? Außerdem im Fokus: Die Aktien von Rheinmetall, Zalando und Munich Re.

Nach dem Dämpfer vom Vortag hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte von positiven Vorgaben der US-Börsen Auftrieb erhalten. Dem gegenüber stehen weiterhin politische Unsicherheiten mit Blick auf die zweite Runde der Parlamentswahlen in Frankreich sowie eine mögliche saisonale Marktschwäche im Sommer. Unter dem Strich bleibt der Markt damit weiter auf Richtungssuche.

"Man kann sich des Eindrucks immer schwerer erwehren, dass die Börse langsam aber sicher in der Sommerpause angekommen ist. Die Kursbewegungen werden erratischer, es gibt kaum Dynamik und es fehlt eine wirkliche Richtung, die der Markt mit Nachdruck verfolgt", erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der DAX überwand am Mittwoch die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend angesehen wird und stieg über die Marke von 18.300 Punkten. Zuletzt notierte der Leitindex 0,77 Prozent im Plus bei 18.303,43 Punkten, nachdem er tags zuvor bis auf 18.030 Punkte gefallen war. Der MDax gewann am Mittwochnachmittag 0,79 Prozent auf 25.325,40 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um rund 1,0 Prozent nach oben.

Gewinner und Verlierer am Mittwoch: Rheinmetall, Zalando, Munich Re

An der Spitze des DAX stehen am Nachmittag die Papiere von Rheinmetall mit plus 4,73 Prozent. Dahinter folgen Zalando mit plus 3,79 Prozent und Sartorius mit plus 3,39 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Papiere von Munich Re mit minus 1,15 Prozent am meisten, gefolgt von Beiersdorf mit minus 0,73 Prozent und Henkel mit ebenfalls minus 0,73 Prozent.

An den US-Börsen hat sich am Mittwoch im frühen Handel nicht viel getan. Zwar erreichte der technologielastige Nasdaq 100 unmittelbar zum Handelsbeginn eine Bestmarke knapp über 20.000 Punkten, gab die ohnehin schmalen Gewinne aber rasch wieder ab. Zuletzt lag der Index nahezu unverändert zum Vortag bei 20.013 Zählern.

Mit dem Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,1 Prozent auf 39.363 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 lag ebenfalls mit 0,1 Prozent im Plus bei 5.513 Zählern.

Wegen des anstehenden Nationalfeiertags endet der Handel an den US-Märkten am Mittwoch bereits um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Am Donnerstag findet in den USA wegen "Independence Day" kein Handel statt.

