Der Dax befindet sich am Dienstagmittag rund ein Prozent im Plus bei 12.780 Punkten. Zwischenzeitlich hatte der deutsche Leitindex an der Marke von 12.900 Punkten gekratzt. Das ist jetzt heute noch wichtig.

Die Erleichterung über das Einstampfen der umstrittenen Steuerpläne in Großbritannien sorgt an den Aktienmärkten in Europa weiter für Kauflaune. "Nachdem die britische Regierung die hart kritisierten Steuerpläne auf Eis gelegt hat, haben sich die Finanzmärkte beruhigt", sagte Christian Henke, Analyst beim Broker IG.

Bei den Einzelwerten rückte unterdessen das Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Weiterbetrieb der Atomkraftwerke bis längstens zum 15. April 2023 die Energiekonzerne RWE und E.ON in den Fokus. Die Anteilsscheine von RWE zogen in der Spitze knapp drei Prozent an, E.ON-Aktien verteuerten sich um bis zu 2,2 Prozent. RWE will nun rasch alle Vorbereitungen treffen, um einen Betrieb des AKW Emsland bis 15. April zu ermöglichen. "Es sind noch einige Fragen offen, aber es ist zumindest ein erster positiver Schritt", sagte ein Händler. Auch für E.ON sei es positiv, wenn die Anlagen nicht nur im Reservemodus betrieben würden.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer

Am Dienstag befinden sich die Aktien von Mercedes-Benz mit einem Zugewinn von 3,26 Prozent an der Spitze des Dax. Der Autobauer profitiert auch von seinem neuen Elektro-Modell EQE SUV.

Außerdem legen die Aktien der Deutschen Bank kräftig um 3,13 Prozent zu.

Auf der Verliererseite stehe lediglich sechs der 40 Dax-Aktien. Am meisten büßen heute die Titel von Bayer mit einem Minus von 0,88 Prozent ein.





Mit Material von Reuters