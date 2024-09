Wenn einer weiß, auf welche Aktien man setzen muss, dann ist es dieser mächtige Investor: BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt. Doch auf welche Kandidaten hat er es abgesehen und von welchen lässt er lieber die Finger?

Wenn es ums Investieren geht, hat ihn keiner so recht auf dem Schirm. Denn die meisten Leute achten eher auf bekannte Unternehmensgründer wie Bill Gates oder Elon Musk oder auch auf berühmte Investoren wie Warren Buffett oder Ray Dalio. Doch die große Macht und der große Einfluss liegt in Wahrheit bei jemand anderem: BlackRock.

Das Unternehmen gilt als der größte Vermögensverwalter der Welt. Keines sonst hat so viel verwaltetes Geld unter dem eigenen Dach. Im ersten Halbjahr sammelte BlackRock fast 140 Milliarden US-Dollar an neuen Geldern ein und erreichte so ein Rekordhoch von 10,6 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen.

Doch auf welche Aktien hat es dieser mächtige Aktionär aktuell abgesehen?

Die Top-Aktien des größten Vermögensverwalters der Welt

Ein Blick auf den jüngsten Stand des Portfolios, das die Bestände nach 13F zum Ende des zweiten Quartals zeigt, offenbart direkt: In dem riesigen Portfolio von BlackRock nehmen die zehn größten Positionen fast 30 Prozent an Gewichtung ein. BlackRock scheint von diesen Aktien also mehr als überzeugt.

Im zweiten Quartal erhöhte der Vermögensverwalter außerdem seine Bestände an fast allen Top 10 Aktien, nur bei der Alphabet C-Aktie, Broadcom und Berkshire-Hathaway reduzierte er minimal.

Übrigens: Bei den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt zählt BlackRock bis auf wenige Ausnahmen stets zu den drei größten Anteilhabern der ausstehenden Aktien des jeweiligen Unternehmens. Einzig bei Saudi Aramco und TSMC liegt BlackRock auf Platz vier und zehn.

whalewisdom Die 10 größten Positionen von BlackRock laut 13F

Lesen Sie auch: Milliardär Bill Gates investiert über 50% seines Geldes in nur diese 2 Aktien

Oder: KI-Hammer: Milliardäre verkaufen Nvidia und haben es jetzt auf diese Aktie abgesehen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Apple.