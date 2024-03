Die einstigen Börsenlieblinge wie Apple, Tesla und Alphabet haben an der Börse aktuell zu kämpfen. Sollten Anleger diese Tech-Aktien jetzt verkaufen oder ergibt sich sogar eine starke Turnaround-Chance?

Apple-Aktie befindet sich voll im Korrektur-Modus

Durch den Bruch der 200-Tage-Linie und dem Todeskreuz, welches sich durch das Fallen der 50-Tage-Linie durch die 200-Tage-Linie gebildet hat, ist die Apple-Aktie erstmal im Korrekturmodus. Der Seitwärtstrend, welcher seit Monaten gebildet wurde, wurde somit nach unten aufgelöst.

Der Kursabsturz hat viele Gründe: Zum einen war das Papier vorher massiv gekauft worden und die Bewertung war nicht mehr angemessen. Zudem hat Apple in China immer mehr Probleme mit dem Verkauf der wichtigen iPhones bekommen, man ist im Bereich KI nicht vorne mit dabei und auch Warren Buffett verkaufte Apple-Aktien. Alles in allem lief es für Apple zuletzt nicht und deswegen schmissen Anleger das Papier aus dem Portfolio. Es gab schlichtweg bessere Alternativen.

Doch wie geht es jetzt mit der Apple-Aktie weiter?

Weil der Chart der Apple-Aktie jetzt kurzfristig gesehen erstmal kaputt ist, sollten Anleger vorsichtig sein. Wer einsteigen möchte, sollte das per Sparplan oder tranchenweise tun. Die Korrektur kann auch noch tiefer führen. Mit einem KGV von 26,1 und einer Dividendenrendite von 0,57 Prozent ist die Apple-Aktie aktuell kein Schnäppchen, es gibt aber durchaus eine Turnaround-Chance. Denn waren die Analysten zuletzt verhaltener, so sehen sie im Durchschnitt bei Bloomberg bereits wieder 16 Prozent Kurspotenzial bis 200 Dollar. Und sollte man auch im Bereich KI Fortschritte erzielen, so kann es schnell wieder nach oben gehen.

Doch wie sieht es bei Tesla und Alphabet aus?

Tesla-Aktie wurde vom Börsen-Liebling zur bösen Stiefmutter

Was die Tesla-Aktie im Tech-Bullenmarkt nach Corona war, das ist heute die Nvidia-Aktie: Jeder will sie haben. Doch Tesla will plötzlich keiner mehr haben. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen einerseits über Elon Musk selbst bis zur Schwäche der E-Autos. Sie werden einfach nicht so brutal gekauft wie propagiert. Ein Sanierungsfall ist Tesla deswegen dennoch nicht. Laut den Analysten bei Bloomberg soll der Gewinn je Aktie in 2024 zwar schwächeln und mit einem Wert von 3,04 Dollar leicht unter dem Vorjahr sein. Bis 2027 soll sich der Gewinn je Aktie aber bis auf 6,6 Dollar mehr als verdoppeln.

Anders als früher müssen Anleger also wohl mehr Geduld bei der Tesla-Aktie mitbringen und mit viel Volatilität rechnen. Auch im Chart sieht es bei Tesla aktuell nicht gut aus - der Abwärtstrend ist voll intakt. Anleger investieren aktuell besser nicht, sondern warten erstmal eine Bodenbildung ab. Diese könnte im Bereich um 140 Euro versucht werden, weil sich dann mit dem Tief von Ende April 2023 ein doppelter Boden bilden könnte. Die Analysten bei Bloomberg sehen für die nächsten 12 Monate rund 19 Prozent Kurspotenzial bei der Tesla-Aktie im Schnitt bis auf 212 Dollar.

Übrigens: Wenn Sie auf Turnaround-Aktien setzen möchten, dann finden Sie jetzt spannende Werte im BÖRSE ONLINE Reversal-Index.

Alphabet-Aktie - Von der KI-Hoffnung zur grauen Maus

Bei der Alphabet-Aktie fällt es aktuell schwer, einen einheitlichen Trend zu finden. Vermutlich befindet sich die Google-Mutter in einer Seitwärtsphase. Denn das Papier viel einerseits durch die 50-Tage-Linie (blau) welche unter Volatilität länger als Unterstützung fungiert hatte und brach jetzt auch kurzfristig unter die 200-Tage-Linie. Die rückeroberung dieses Gleitenden Durchschnitts darf aber als Pluspunkt für die Alphabet-Aktie gewertet werden.

Angefangen hatte das Dilemma mit den letzten Quartalszahlen. Denn nach den Zahlen war es schlagartig nach unten gegangen. Den Grund sehen Börsianer in den hohen Investitionskosten und in einem unerwarteten Rückgang der Werbeerlöse.

Nun wird aber argumentiert, dass Alphabet halt viel in KI investieren muss, davon aber profitieren wird. Man darf sich also durchaus Hoffnungen auf einen Turnaround bei der Alphabet-Aktie machen und auf einen Ausbruch nach oben aus dem Seitwärtstrend hoffen. Die Analysten bei Bloomberg sehen ein Kurspotenzial von 20 Prozent bis auf 166 Dollar. Zudem soll der Gewinn je Aktie 2024 von 5,8 Dollar auf 7,05 Dollar ansteigen und das KGV somit auf 20,4 verbilligen. Dies ist sicherlich kein schlechter Wert.

So gibt es also bei allen drei Tech-Aktien Gründe dafür, dass Tesla, Alphabet und Apple aktuell nicht von der Börse geliebt werden. Turnaround-Chancen gibt es aber bei allen dreien. Anleger agieren risikobewusst und steigen tranchenweise ein.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.