BIs zu 5,73 Prozent Dividendenrendite und bis zu 100 Prozent Kurspotenzial: Das gibt es bei diesen 10 Dividenden-Aktien, die Morningstar jetzt zum Kauf empfiehlt. Auf welche unterbewerteten Aktien Anleger jetzt ein Auge werfen sollten.

Bei der Comerica-Aktie gibt es aktuell 5,73 Prozent Dividendenrendite. Zudem weißt die Aktie noch ein Kurspotenzial von 40 Prozent bis zum fairen Wert von Morningstar in Höhe von 73 Dollar auf. Morningstar-Analyst Bhatia sagt zu der Bank-Aktie von Comerica: "Die Ergebnisse des vierten Quartals waren oberflächlich betrachtet anständig, wir gehen jedoch davon aus, dass sich die Rentabilität kurzfristig verschlechtern wird, da die Nettozinserträge weiter sinken und die Ausgaben tendenziell steigen. Wir gehen davon aus, dass sich das Muster im Jahr 2024 abflacht. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Bank profitabel bleibt und ihre Dividende problemlos decken kann." Dieses Papier ist also durchaus mit Risiko verbunden. Doch welche unterbewerteten Dividenden-Wachstums-Aktien empfiehlt Morningstar sonst noch?

10 unterbewertete Dividenden-Wachstums-Aktien

1. Albemarle

2. FMC Corp.

3. Sirius XM Holdings

4. Lithia Motors

5. Baxter International

6. Polaris

7. ResMed

8. Comerica

9. Eastman Chemical

10. Humana

Bis zu 100 Prozent Kurspotenzial mit Dividenden-Aktie

Zur Auswahl der Dividenden-Wachstums-Aktien schreibt Morningstar selbst: "Diese Aktien aus dem Morningstar US Dividend Growth Index haben ihre Dividendenzahlungen in den letzten fünf Jahren erhöht, zahlen nicht mehr als 75 % ihres Gewinns in Form von Dividenden aus, verfügen über Wettbewerbsvorteile, und wurden zum 1. März 2024 mit den größten Abschlägen auf unsere Fair-Value-Schätzungen gehandelt."

So zeigt sich, dass es hier aber auch sehr hohe Kurspotenziale geben kann. So messen die Experten von Morningstar der Albemarle-Aktie aktuell deutlich mehr als 100 Prozent Kurspotenzial bis zu einem fairen Wert von 300 Dollar zu. Dazu schreiben die Experten: "Morningstar-Stratege Seth Goldstein geht davon aus, dass sich die Lithiumnachfrage bis 2030 mehr als verdreifachen wird, was Albemarle ein solides Dividendenwachstumspotenzial für die Zukunft bietet; Wir gehen davon aus, dass der Gewinn in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich etwa 30 % des Nettogewinns betragen wird. Anfang März kündigte das Unternehmen einen Überraschungsplan zur Ausgabe wandelbarer Vorzugsaktien an; Abhängig von den Bedingungen des Angebots, die zum jetzigen Zeitpunkt noch bekannt gegeben werden müssen, können wir unsere Schätzung des beizulegenden Zeitwerts anpassen. Die Albemarle-Aktie wird 52 % unter unserer aktuellen Fair-Value-Schätzung von 300 US-Dollar gehandelt."

Es kann also sein, dass das faire Kursziel nochmal etwas nach unten angepasst wird. Dennoch sieht Morningstar bei der Albemarle-Aktie und auch vielen weiteren unterbewerteten Dividenden-Aktien noch einiges an Potenzial. Dabei sollen alle 10 Aktien dadurch überzeugen, dass sie ein gutes Dividenden-Wachstum haben. Anleger achten dennoch immer auf das Risiko und prüfen vor jedem Investment nochmal selbst, ob alles passt.

