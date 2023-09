Die Analysten der Deutschen Bank haben eine Warnung an Tesla-Aktionäre gesendet und befürchten einige Probleme, die der Markt noch nicht kommen zu sehen scheint. Ist es jetzt Zeit zu verkaufen?

In einer kürzlich veröffentlichten Studie der Deutschen Bank zur Tesla-Aktie warnte das Geldhaus sehr deutlich Tesla-Aktionäre vor den anschließenden Quartals- und Auslieferungszahlen des Autobauers. Steht hier eine böse Überraschung bevor?

Deutsche Bank sendet eine Warnung an Tesla-Aktionäre

Die Antwort lautet ja, zumindest wenn es nach Analyst Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank geht. Dieser kürzte in einer neuerlichen Studie das Auslieferungsziel von Tesla im Q3 von 455.000 Fahrzeugen auf 440.000 Fahrzeuge. Das entspricht einer Reduktion rund sechs Prozent.

Rosner begründete seine Prognosekürzung vor allem mit den makroökonomischen Gegenwinden, die auch den Autobauer nicht unberührt lassen würden. Mit seiner Schätzung liegt der Analyst übrigens deutlich unter dem Konsens der Wall Street, die mit 462.000 Fahrzeugen rechnet.

Gefahr für die Tesla-Aktie?

Sollte die Prognose der Deutschen Bank aber eintreten, dann kann es schnell ungemütlich für Tesla werden. Aktionäre sind nach den letzten beiden Quartalsberichten ohnehin besorgt, dass der Konzern sich durch seine Rabattstrategie die Margen im Markt verdirbt. Sollte jetzt noch zusätzlich, eine Nachfrageschwäche hinzukommen, könnte dies ein toxischer Cocktail für die Aktie werden.

Angesichts dessen kürzte die Deutsche Bank vermutlich auch gleichzeitig ihr Kursziel für das Papier von 300 US-Dollar auf 285 US-Dollar. Auch die Ergebniserwartungen revidierten die Analysten für Tesla.

Wie geht es weiter mit der Tesla-Aktie?

Es kommt also für die weitere Entwicklung der Tesla-Aktie vor allem darauf an, welche Ergebnisse das Unternehmen am 4. Oktober bei den Auslieferungszahlen und am 17. Oktober bei den Quartalszahlen präsentiert.

Dies wird auch im Chartbild deutlich, denn aktuell sitzt die Aktie nach einer Abwärtsbewegung auf der 100-Tage-Linie und dürfte dort bis zur Verkündung der Ergebnisse abwarten. Sollten diese positiv ausfallen, dann dürfte das Papier einen erneuten Angriff auf den Widerstand bei 280 US-Dollar unternehmen. Sollten allerdings die Prognosen der Deutschen Bank eintreffen, dann kann es für die Anteilsscheine schnell in den Bereich der 210 US-Dollar gehen.

