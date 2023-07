Während die Aktien von BASF und Allianz in den Rallye-Modus schalten, hinken die anderen deutschen Top-Aktien wie Mercedes und Volkswagen hinterher. Was Anleger vor den wichtigen Quartalszahlen wissen müssen.

- Am 28. Juli präsentiert BASF die Quartalszahlen

- Am 10. August ist die Allianz dran

- Am 27. Juli präsentiert Volkswagen die Quartalszahlen

- Ebenfalls am 27. Juli ist Mercedes dran

Doch im Vorfeld sehen die Vorzeichen bei diesen vier deutschen Top-Aktien ganz unterschiedlich aus:

BASF wieder kurz vor neuem Kaufsignal

Wie zuletzt berichtet, konnte BASF seine Korrektur fast beenden und ist sogar wieder bis an die 200-Tage-Linie herangelaufen. Hier wurde die BASF-Aktie in einem ersten Versuch abgewiesen, aber das ist nicht ungewöhnlich. Anleger achten nun darauf, dass die BASF-Aktie die 200-Tage-Linie bald überwindet. Schafft sie das, so kann man voll einsteigen.

Bei den Quartalszahlen Anfang übernächster Woche sollte es eigentlich zu keinen weiteren bösen Überraschungen mehr kommen. Dass es in der Chemie-Branche und bei BASF nicht so gut läuft ist mittlerweile bekannt, die Gewinnwarnung ist draußen. Deswegen war der Kurs gefallen. Der aktuelle Turnaround macht Hoffnung, was auch die Ziele der Analysten untermauern. 10 raten weiter zum Kauf, 14 zum Halten und vier zum Verkaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 51,09 Euro und somit 8,4 Prozent Potenzial.

Wer dem Braten bei der BASF-Aktie allerdings nicht traut, der verkauft nun knapp unter der 200-Tage-Linie. Darf sich dann aber nicht beschweren, wenn bald ein neuer Aufwärtstrend startet.

Allianz mit freier Fahrt zu 20 Prozent Kursplus

Auch bei der Allianz-Aktie sieht weiterhin alles gut aus. Weil es bis zu den Quartalszahlen am 10. August noch etwas hin ist, dürfte es hier ruhiger werden in den kommenden Tagen. Da trifft es sich gut, dass die Allianz-Aktie die wichtigen Hürden der 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie bereits erfolgreich hinter sich lassen konnte. So sehen die Analysten ab hier noch 18,5 Prozent Kurspotenzial bis auf 250 Euro.

Sollte es keine bösen Überraschungen bei anderen Versicherungs-Aktien während der Quartalsberichtssaison geben und auch die deutschen Aktien bis zum 10. August nicht besonders schlecht abschneiden, so können Anleger weiter auf einen schönen Aufwärtstrend bei der Allianz setzen.

Mercedes-Aktie mit schlechtem Signal

Leider ist die Mercedes-Aktie nach einem starken Aufwärtstrend nun ganz frisch unter die 50-Tage-Linie geraten. Erstmal ist das charttechnisch kein gutes Zeichen. Schafft sie es in den nächsten Tagen nicht wieder zurück über den Gleitenden Durchschnitt, so müssen Anleger mit einem Abverkauf in Richtung der 200-Tage-Linie (muss sie nicht erreichen) rechnen. Zudem baut das mehr Druck vor den Quartalszahlen am 27. Juli auf, weil Mercedes dann liefern muss, um die Aktie anzutreiben.

Allerdings raten die Analysten bei der Mercedes-Aktie weiterhin überwiegend zum Kauf. Denn 22 Experten bei Bloomberg raten dazu, fünf zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 90 Euro bietet noch 25 Prozent Kurspotenzial. Zudem sieht die fundamentale Bewertung mit einem 2024er KGV von 5,7 und einer Dividendenrendite in Höhe von 7,17 Prozent immer noch gut aus. Anleger achten jetzt aber genau auf die 50-Tage-Linie bei Mercedes.

Sorgenkinde Volkswagen-Aktie mit Lebenszeichen

Seit Wochen äußern wir uns nicht besonders positiv über die Volkswagen-Aktie weil sie einfach nicht anspringt und Anleger in der Zwischenzeit viel Geld mit anderen Aktien hätten verdienen können. Stichwort Opportunitätskosten. Doch nun sendet die VW-Aktie vor den wichtigen Quartalszahlen am 27. Juli ein Lebenszeichen.

Denn die Volkswagen-Aktie konnte nun die 50-Tage-Linie überwinden und zum dritten Mal in diesem Jahr ein höheres Tief bilden. Bedeutet: Der Trend geht, wenn auch sehr zaghaft, nach oben. Nun müssen Anleger darauf setzen, dass es gute Quartalszahlen gibt und VW über die 200-Tage-Linie kommt und sich dort halten kann. Erst dann und bei einem Ausbruch aus dem Dreieck lohnt sich ein Kauf.

Die Analysten bei Bloomberg sind weiterhin sehr optimistisch, hatten aber bislang nicht recht. Aktuell empfehlen 15 Analysten die Aktie zum Kauf, sieben zum Halten und zwei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 167,42 Euro bietet noch 35,4 Prozent Potenzial.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF, Allianz, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz.