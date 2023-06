Es wird ungemütlich an den Märkten und einige Anleger sollten deswegen noch einmal die Zusammensetzung ihres Portfolios überdenken. Dies sind die aktuell gefährlichsten und riskantesten Aktien, die Sie im Portfolio haben können.

Risiken gibt es immer an den Kapitalmärkten, doch jetzt, wo eine Krise in Form einer Rezession so offensichtlich auf Anleger zuläuft, sollte man sich doch die eigene Portfolioallokation noch einmal genauer anschauen.

Die gefährlichsten Aktien für ihr Portfolio

Tatsächlich gibt es nämlich einige Werte, die vor allem an Risiken hinzugewonnen haben und die dementsprechend gefährlich für ihr Portfolio sein könnten. Dies trifft vor allem für diese fünf Titel zu:

Nvidia (Forward-KGV: 55)

Bei Nvidia liegt das Risiko verständlicherweise in der Bewertung. Die Börse preist hier viel Wachstum und wenig Risiken ein. Sollte sich hier aber die Ansicht des Marktes ändern oder der Trend zu Ende gehen, drohen massive Verluste.

Coinbase (Forward-KGV: negativ)

Ein Verlust bis hin zur Insolvenz könnte Anlegern mit Coinbase drohen. Die Krypto-Handelsplattform aus den USA wird aktuell von der SEC verklagt und könnte in ihrem Hauptmarkt die Lizenz verlieren.

Novo Nordisk (Forward-KGV: 33)

Aktionären von Novo Nordisk hingegen könnte sowohl die sehr hohe Bewertung des Unternehmens, als auch der potenzielle Verlust von Marktanteilen an Eli Lilly, zum Verhängnis werden.

Tesla (Forward-KGV: 73)

Starke Verluste aufgrund von hohen Bewertungen sind Anleger bei Tesla ja fast schon gewohnt. Auch diesmal steht nach der Rallye der vergangenen Monate eine Ernüchterung durch die Zahlen im Juli im Raum, genauso wie es sich im März diesen Jahres bereits schon einmal abgespielt hat.

TUI (Forward-KGV: negativ)

Die allerdings mit Abstand gefährlichste größere Aktie von Anlegern könnte die von TUI sein. Zwar profitiert der ohnehin angeschlagene Konzern jetzt noch von einem Reiseboom, aber eine Rezession und eine Zurückhaltung der Gäste könnte dem Unternehmen den Rest geben.

