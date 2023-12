Kaum läuft es an den Märkten wieder etwas besser, kommen auch die Meme-Stocks zurück und verschaffen Anlegern saftige Renditen. Doch was steckt dahinter? Und bricht jetzt eine neue Phase der Meme-Stocks und Short Squeezes an?

Die Aktie von GameStop ist auf Sicht von 30 Tagen rund 14 Prozent nach oben geschossen und verzeichnet vor allem im Optionsbereich deutliche höhere Nachfrage vor den anstehenden Quartalszahlen. Auch andere bei den Reddit-Tradern beliebte Aktien wie SoFi oder Affirm haben kräftig zugelegt. Ist das die Rückkehr der Meme-Stocks?

Meme-Stocks legen wieder kräftig zu

Zumindest wenn man auf die Performance des Roundhill MEME ETFs, der aktuell nur in den USA handelbar ist, schaut, dann kann man dies durchaus denken. Dieser Fonds legte nämlich binnen der vergangenen 30 Tage um etwa 20 Prozent zu und lief damit besser als alle großen Indizes. Die aktuellen Top-Holdings sind dabei:

Affirm Holdings

Coinbase Global

Marathon Digital

Riot Platforms

Spirit Airlines

Roku

Palo Alto Networks

SoFi

Robinhood

Tesla

GameStop

Darum geht es mit GameStop, Robinhood & Co. gerade wieder kräftig bergauf

Getrieben wurden diese Werte primär von drei Faktoren:



1. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen, die bei den hochspekulativen und meist Verluste schreibenden Aktien zu deutlichen Anstiegen geführt hat.

2. Der starke Anstieg des Bitcoins, der primär die Werte wie Coinbase oder Riot Plattforms nach oben gehievt hat.

3. Der Hype um den Film “Dump Money”, der die Geschichte des ersten großen Erfolges der Reddit-Community erzählt und vor wenigen Wochen in die amerikanischen Kinos gekommen ist.

Doch bedeutet dies jetzt eine Rückkehr der großen Zockercommunitys, die selbst Hedgefonds in die Knie gezwungen haben?

Kommt jetzt die Rückkehr der Meme-Aktien?

Vermutlich nicht und dies hat folgende Gründe:

1. Zu viele Anleger haben sich beim Zocken mit den hochriskanten Papieren die Finger verbrannt, denn viele Aktionäre sind tatsächlich mit Verlusten aus Spekulationen wie AMC und GameStop herausgegangen.

2. Das Prinzip, große Fonds via Short-Squeeze aus den Papieren zu treiben, funktioniert kaum mehr, da Geldhäuser inzwischen sogar mit eigenen Reddit-Analysten und künstlicher Intelligenz arbeiten, um die Wiederholung solcher Fälle zu verhindern.

Zwar kann man eine Rückkehr der Meme-Trader zwar nie ausschließen, doch die Rahmenbedingungen sind wesentlich schwerer geworden nochmals ein neues GameStop zu erschaffen. Anlegern kann man außerdem nur davon abraten, sich an solchen Wetten zu beteiligen, denn während einzelne Storys von Erfolgen in den vergangenen Jahren hochgejubelt wurden, ist die Mehrheit der vom Hype erfassten Investoren auf massiven Verlusten sitzengeblieben.

