Auch wenn die großen Dickschiffe in diesem Jahr bereits gut gelaufen sind, bieten sich nach dem Abverkauf der Märkte jetzt einige Kurschancen. Vor allem diese drei Titel sind dabei jetzt interessant:

Die BigTech-Konzerne wie Apple, Amazon & Co. haben die Märkte seit Anfang des Jahres getragen, doch trotzdem scheint das volle Potenzial bei diesen Titeln noch nicht ausgeschöpft – meinen zumindest die Analysten.

Diese drei BigTech Titel bieten jetzt bis zu 44 Prozent Kurspotenzial

Denn die Experten sehen bei drei der großen sieben Werte immer noch bis zu 44 Prozent Kurspotenzial, auch wenn alle seit Januar bereits massiv an Wert gewonnen haben. Das sind die drei Aktien:

Apple (Kurspotenzial: 20 Prozent)

Erster Wert ist dabei die größte börsennotierte Firma der Welt, nämlich Apple. Der iPhone-Hersteller hat in diesem Jahr bereits 28 Prozent zugelegt, doch dies muss laut den Experten noch längst nicht alles sein.

So erwartet der Konsens der Analysten eine Steigerung des Aktienkurses bis auf 198 US-Dollar, was einem Potenzial von etwa 20 Prozent gleichkommt.

Börse Online ist für den Wert ähnlich optimistisch und empfiehlt ihn mit einem Kursziel von 200 US-Dollar ebenfalls zum Kauf.

Microsoft (Kurspotenzial: 30 Prozent)

Einiges Potenzial sehen die Analysten auch bei dem Software-Konzern Microsoft. Das liegt nicht nur an den zuletzt guten Quartalszahlen des Unternehmens, sondern auch an der Hoffnung rund um die Möglichkeiten, was mit KI & Co. noch alles erreicht werden kann.

Konkret erwarten die Experten an der WallStreet deshalb im Durchschnitt ein Kurspotenzial von 30 Prozent, was einen Kurssprung auf über 400 US-Dollar impliziert.

Börse Online ist hier etwas vorsichtiger und erwartet eine Steigerung bis auf 380 US-Dollar.

Nvidia (Kurspotenzial: 44 Prozent)

Doch die meisten Chancen für einen weiteren großen Kurssprung sehen die Analysten bei Nvidia. Der BigTech-Konzern ist dabei zwar schon seit Januar 180 Prozent über Wasser, doch trotzdem trauen ihm die Analysten noch mehr zu.

Nach dem Abverkauf wegen der Zyklik des Halbleitersektors erwarten die Marktbeobachter nun bei dem Chipdesigner ein Kurspotenzial von 44 Prozent bis auf 620 US-Dollar.

Auch Börse Online ist optimistisch für den Titel, empfiehlt ihn aber ohne konkretes Kursziel zum Kauf.

Sie wollen von der Kursentwicklung aller BigTech-Aktien profitieren?

Das geht jetzt ganz einfach mit dem Magnificent 7 Index.

Lesen Sie auch:

Meta-Aktie mit Quartalszahlen - So reagiert der BigTech-Konzern:

Oder:

Rheinmetall: Weiter Top-Zahlen, doch was macht die Aktie?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.