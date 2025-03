Die Einigung von Union SPD und Grünen zum geplanten Finanzpaket treibt am Freitagmittag auch die deutschen Rüstungswerte an. Renk und Rheinmetall feiern Rekorde. Aber welcher Titel hat in Zukunft die besten Karten?



Noch am Freitagvormittag war es nur eine Vermutung, die von Medienberichten gestützt wurde, jetzt ist es offiziell: Union und SPD haben sich mit den Grünen über das geplante milliardenschwere Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur geeinigt. Die Union hatte die Information dem „ARD-Hauptstadtstudio“ bestätigt, während ein Insider der Nachrichtenagentur „Reuters“ ebenfalls den Kompromiss bestätigte.

Die DAX-Aktien stiegen in der Folge über viele Branchen hinweg an, obwohl die Kursfantasien nach der Ankündigung des Sondervermögens schon ein Stück weit eingepreist waren. Besonderer Profiteur damals wie heute: Rüstungsaktien.



Renk und Rheinmetall feiern Rekorde

Mit 41,145 Euro kosteten die Papiere des Panzergetriebeherstellers Renk am Freitagmittag so viel wie noch nie, nachdem zuvor der deutsche Rüstungs-Branchenprimus Rheinmetall auf zwischenzeitlich 1.372 Euro vorausgeeilt war. Auch Auch der Kurs der MDAX-Aktie Hensoldt stieg im Tagesverlauf um etwa sechs Prozent, zum neuen Allzeithoch fehlt aber noch ein kleines Stück.



Welche Rüstungsaktie bietet Anlegern jetzt die besten Chancen?

Bei solchen Rekordkursen müssen Anleger bei Rheinmetall, Renk und Hensoldt derzeit vorsichtig sein, denn die Rüstungsrallye läuft schon eine ganze Weile und Korrekturen mit ausgedehnten Gewinnmitnahmen sind in nächster Zeit nicht auszuschließen. Die langfristigen Wachstumsperspektiven bleiben in der Branche aber natürlich hervorragend.

Laut Analysten könnten die Aktien von Hensoldt und Renk im besten Fall mittelfristig zwischen 11 und 15 Prozent ansteigen, bei Rheinmetall ist sogar noch ein Upside von 45 Prozent vorstellbar. Gut möglich, dass die Kursziele demnächst aber auch wieder nach oben angepasst werden. Denn der Superzyklus in der Rüstungsbranche hat noch nichts von seiner Kraft verloren.



Mit Material von dpa-AFX



