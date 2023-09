Die Investmentbank Goldman Sachs wird immer optimistischer für ein Soft-Landing. Das bewegt das Geldhaus zu dieser Einschätzung und diese Aktien sollten Anleger kaufen, wenn sie die Meinung der Experten teilen.

Goldman Sachs glaubt kaum noch an eine Rezession. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Investmentbank hervor. Das ist für Anleger jetzt wichtig:

Goldman Sachs: Die Rezession dürfte ausbleiben

Eine der größten Geldhäuser der Welt glaubt nicht mehr wirklich an eine Rezession, zumindest in den USA. So kürzten die Marktexperten die Wahrscheinlichkeit für einen Wirtschaftsabschwung auf 15 Prozent ein und erwarten nun doch ein Soft-Landing der Fed.

Goldman Sachs-Chefökonom Jan Hatzius schrieb in einer Begründung, dass primär die anhaltend positiven Inflations- und Arbeitsmarktdaten zu der Kürzung geführt hätten.

Denn die robusten Arbeitsmarktdaten und die vor allem durch Basiseffekte sinkende Inflation zeigen dem Ökonomen, dass es bald wieder steigende Reallöhne geben dürfte, was zu einem höheren verfügbaren Einkommen für die Haushalte führt.

Wirtschaft intakt, Zinsen auf dem Gipfel

Dementsprechend gehen die Experten auch davon aus, dass die Wirtschaft durch steigende Ausgaben weiter anläuft, während die Inflation auf demselben Niveau bleibt und so über den Jahreswechsel verschwinden wird.

Folglich dürfte auch die Fed mit den Zinserhöhungen nicht mehr allzu große Sprünge machen. Für das Q2 2024 rechnet Goldman Sachs sogar mit einer homöopathischen Senkung um 25 Basispunkte.

Wenn die Rezession ausbleibt, sollten Sie auf diese Aktien setzen

Wenn die Rezession also wie von Goldman Sachs prophezeit ausbleibt, dann gibt es ganz bestimmte Aktien und Branchen auf die Anleger in jedem Fall setzen sollten.

Etwa das amerikanische Baugewerbe. So wird einer der Marktführer der Baumaschinenproduzenten Caterpillar in Erwartung eines Wirtschaftsabschwungs nur mit einem KGV von 14 bewertet.

Aber auch der Immobiliensektor und hier primär die zahlreichen REITs könnten interessant sein. Beim Blick auf den Branchenführer Realty Income fällt auf: Dieser ist mit einer Dividendenrendite von 5,5 Prozent und einem KCV von 13 historisch niedrig bewertet, trotz der Qualität des Unternehmens.

Allerdings sollten Anleger bei ihrer Auswahl bedenken, dass es sich bei der Goldman Prognose nur um eine Schätzung für die USA handelt. In Deutschland kann sich gleichzeitig ein ganz anderes Bild zeigen.

