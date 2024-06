Zuletzt wurde die Stimmung an den Märkten immer sorgenvoller, doch Goldman Sachs hat mit einer kürzlich veröffentlichten Studie die Gemüter beruhigt, wenn nicht sogar euphorisch gestimmt. Denn die Analysten sprechen von einer Wand aus Geld, die bald strömen könnte. Ist das der Startschuss für die Sommer-Rallye?

Nach dem starken ersten Halbjahr, das Aktien im Jahr 2024 gezeigt haben, ist der Optimismus vieler Anleger deutlich zurückgegangen. Viele Fragen sich: Wo sollen jetzt noch Kurssteigerungen herkommen? Was soll diese treiben? Goldman Sachs hat in einer neuerlichen Studie eine Antwort formuliert:

Goldman Sachs: Eine Wand aus Geld strömt bald

So hat Scott Rubner, Goldman Sachs Spezial-Stratege für globale Märkte, in seiner Studie zu den globalen Finanzmärkten Anlegern Hoffnung auf eine Weiterführung der Rallye am Aktienmarkt gemacht.

Der Stratege sprach davon, dass in den ersten Juliwochen “eine Wand aus Geld” von Privatanlegern aus passiven Produkten in die Aktienmärkte fließen würden. Die dadurch entstehenden saisonalen Trends dürften dafür sorgen, dass zumindest bis zur Mitte des Sommermonats steigende Kurse zu erwarten sind.

Statistisch belegen konnte Rubner diese Entwicklung beispielsweise durch die letzten neun Julis im S&P500, die allesamt positiv endeten und eine Durchschnittsrendite von 3,7 Prozent für Investoren einbrachten.

Kommt jetzt die Sommer-Rallye?

Angesichts dieser Entwicklung und der Antizipation durch den Markt erwartet Goldman Sachs eine Sommer-Rallye von Mitte Juni bis Mitte Juli, für die statistisch (besonders in Jahren des Präsidentschaftswahlkampf) einiges spricht. Doch kommt die Sommer-Rallye wirklich?

Angesichts der aktuellen Sorgen rund um die Zinsen in den USA und Europa darf eine weitere Aufwärtsbewegung zumindest in Zweifel gestellt werden. Auch die Bewertung einiger Tech-Highflyer wie Nvidia spricht optisch dagegen. Allerdings sollten sich Anleger darüber klar sein, dass wenn die Flut kommt, alle Boote zwangsläufig gehoben werden.

