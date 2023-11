Goldman Sachs rät Anlegern ausnahmsweise nicht zu gewissen Aktien, sondern zu der Sängerin Taylor Swift. Das hat es damit auf sich und so können Anleger tatsächlich profitieren:

Spätestens seit der 2023er “Eras”-Tour von Popstar Taylor Swift ist die Sängerin in aller Munde. Das liegt nicht zuletzt daran, dass allein die Tour mehrere Milliarden Bruttoinlandsprodukt aufgrund der hohen Nachfrage nach Hotels etc. produziert hat. Doch nun führt sogar Goldman Sachs Taylor Swift als Ratgeberin an – das hat es damit auf sich:

Warum ausgerechnet Taylor Swift jetzt die beste Ratgeberin für Anleger ist

“'All You Had To Do Was Stay' – invested”, schrieb Goldman Sachs in einer neuerlichen Studie zum Gesamtmarkt und mahnte damit Anleger an, dem Songtitel des Popstars aus dem Album “1989” zu folgen.

Doch etwas mehr Kontext: Goldman Sachs hat seinen Jahresausblick veröffentlicht und dabei auf süffisante Weise Anlegern dazu geraten, einfach investiert zu bleiben. So hieß es:

“Heute in einem Jahr werden Portfoliomanager auf das Jahr 2024 zurückblicken und realisieren: Alles, was man hätte tun müssen, war weiter investiert zu bleiben.”

Denn trotz aller aktuellen Sorgen erwartet Goldman Sachs einen Jahresschlusskurs vom S&P500 bei 4700 Punkten, knapp unter dem Allzeithoch des Index bei 4797 Punkten.

Goldman Sachs: Diese Faktoren sprechen für eine Rallye

Dabei ist Goldman Sachs optimistisch, dass vor allem diese drei Faktoren die Rallye treiben dürften:

- Ein Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent, das sich auch in den Aktienkursen widerspiegelt

- Eine substanzielle Ausweitung der Margen auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz

- Ein faires Bewertungsniveau (aktuelles KGV im S&P500 bei 19)

Alles, was Anleger also tun müssen, um laut Goldman Sachs von einer kommenden Rallye zu profitieren, ist auf Taylor Swift zu hören und investiert zu bleiben.

