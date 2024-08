Diese Aktien haben im August eine besonders hohe Trefferquote für steigende Kurse, sind allerdings mit dem Markt seit Monatsanfang deutlich abgestraft worden. Kommt hier vielleicht noch das Comeback und die Aktien schließen am Monatsende im Plus? Und wenn ja, sollten Anleger hier für schnelle Kursgewinne zuschlagen?

Der August hat sich bisher entgegen seiner durchschnittlichen Performance als schwacher Börsenmonat entpuppt. Viele Aktien sind teilweise deutlich gefallen und das entgegen der eigenen Saisonalität.

Doch normalerweise gibt es einige Aktien, die im August (fast) immer steigen, häufig aufgrund von positivem Momentum, wichtigen Unternehmensnachrichten wie Quartalszahlen in diesem Zeitraum & Co.

Diese Aktien steigen im August (fast) immer

Rein von der Wahrscheinlichkeitsbetrachtung her kann es daher Sinn machen, jetzt einen Blick auf die Aktien zu werfen, die im August fast immer steigen. Denn nach dem Abverkauf der vergangenen Wochen besteht massives Aufwärtspotenzial, sollten die Papiere in diesem Monat doch noch im Plus schließen.

Das sind die Werte aus dem amerikanischen Aktienmarkt mit der höchsten Trefferquote an positiver Performance im August:

1. The TJX Companies, Inc. - Quote für positiven Return im August: 90,0 Prozent

2. Nasdaq, Inc. - Quote für positiven Return im August: 90,0 Prozent

3. NVIDIA Corporation - Quote für positiven Return im August: 80,0 Prozent

4. Accenture plc - Quote für positiven Return im August: 80,0 Prozent

5. Intuit Inc. - Quote für positiven Return im August: 80,0 Prozent

6. Cytokinetics - Quote für positiven Return im August: 100,0 Prozent

7. Interactive Brokers Group, Inc. - Quote für positiven Return im August: 80,0 Prozent

8. Toll Brothers, Inc. - Quote für positiven Return im August: 80,0 Prozent

9. Sarepta Therapeutics, Inc. - Quote für positiven Return im August: 80,0 Prozent

10. XPO, Inc. - Quote für positiven Return im August: 80,0 Prozent

11. CTS Corporation - Quote für positiven Return im August: 90,0 Prozent

12. SPS Commerce, Inc. - Quote für positiven Return im August: 80,0 Prozent

13. NMI Holdings, Inc. - Quote für positiven Return im August: 80,0 Prozent

14. ePlus inc.- Quote für positiven Return im August: 80,0 Prozent

15. PC Connection, Inc. - Quote für positiven Return im August: 80,0 Prozent

Besonders interessant ist dabei vor allem ein Wert: Nvidia.

Jetzt für schnelle Kursgewinne bei Nvidia zuschlagen?

Denn der Chipdesigner hat zwar in der Vergangenheit häufig positive Returns im August hingelegt, liegt aber aktuell seit Monatsanfang fast zehn Prozent unter Wasser.

Allerdings gibt es Chancen auf ein Comeback bei Nvidia mit Blick auf die am 28. August anstehenden Quartalszahlen. Letztere haben bereits in der Vergangenheit für zweistellige Kurssprünge gesorgt und könnten auch zum Ende des Monats für eine Erholung bei den Papieren sorgen.

Zumindest die Analysten sind optimistisch, dass es mit dem Chipdesigner wieder bergauf geht. Vom aktuellen Niveau sehen die Experten 34,3 Prozent Kurspotenzial.

