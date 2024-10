Diese fünf Aktien können laut Meinung der Analysten bald massiv zulegen und sind deswegen besonders im Zuge einer möglichen Jahresendrallye interessant. Hier kann es sich für Anleger lohnen noch schnell zu sein, bevor die Kurse in den kommenden Wochen womöglich einen deutlichen Aufschwung erleben.

Ab dem Beginn des vierten Quartals fragen sich Anleger immer wieder: Wann kommt die Jahresendrallye? Denn statistisch gesehen kommt es sehr häufig vor, dass man im Dezember und vor allem im November positive Returns am Aktienmarkt beobachten kann.

Kaufen, bevor die Jahresendrallye startet

Wer auch in diesem Jahr an eine Jahresendrallye glaubt und darauf setzen möchte, der sollte insbesondere einen Blick auf die folgenden fünf Aktien werfen. Diese bieten laut Ansicht der Analysten teilweise massive Kurspotenziale, die im Zuge eines Kursanstiegs am breiten Markt erreicht werden könnten.

Nvidia – Kurspotenzial laut Analysten: 17 Prozent

In einer Hype-Phase noch oben gejubelt dürfte in erster Linie die Hype-Aktie des Jahres 2024 schlechthin: Nvidia. Der Chipdesigner hat nach einer zeitweise ordentlichen Korrektur wieder zu alten Hochs gefunden, hätte im Zuge einer breiten Rallye aber sicherlich noch einiges an Luft nach oben.

Novo Nordisk – Kurspotenzial laut Analysten: 29 Prozent

Nicht zuletzt die hohe Bewertung hat zu einer starken Korrektur bei der Highflyer-Aktie Novo Nordisk geführt. Aber gerade ein Risk-On Umfeld wie in einer Jahresendrallye könnte dazu führen, dass die Papiere zu ihren alten Hochs zurückfinden, da die operativen Ergebnisse weiterhin stimmen.

Boeing – Kurspotenzial laut Analysten: 35 Prozent

Der Flugzeugbauer Boeing leidet und Streiks, muss Einsparungen vornehmen und wohl eine Kapitalerhöhung durchführen. Dennoch könnte der stark verprügelte Wert ausgerechnet jetzt interessant sein, da womöglich alle schlechten Nachrichten und Erwartungen bereits im Kurs eingepreist sind.

Snowflake – Kurspotenzial laut Analysten: 36 Prozent

Zuletzt hat es Zweifel daran gegeben, dass der Cloud-Wert Snowflake seine Wachstumsraten aus der Vergangenheit aufrechterhalten kann, was an der Börse schlecht ankam. Doch gerade im Zuge einer Jahresendrallye könnten Technologieaktien verstärkt nachgefragt werden, was Snowflakes Kurs helfen könnte.

Coinbase Global – Kurspotenzial laut Analysten: 56 Prozent

Das höchste Kurspotenzial in dieser Auflistung sehen die Analysten aktuell bei Coinbase, dem führenden börsennotierten Anbieter für den Handel mit Kryptowährungen. Gerade im Zuge der Jahresendrallye könnte die schwankungsanfällige und vom Bitcoin abhängige Aktie überproportional profitieren.

