Der beste Aktien-Investor der Welt hat es gerade auf etwas ganz anderes als Aktien abgesehen. Auf welche Anlage Warren Buffett gerade einen Großteil seines Geldes setzt und was dahinter steckt

Warren Buffett (93) gilt als der bekannteste Investor der Welt. Zahlreiche Anleger beneiden das Orakel von Omaha dabei um sein Talent, die richtigen Aktien zu wählen und mit ihnen sagenhafte Renditen zu erwirtschaften.

Doch wie ein Blick in den jüngsten Stand seines Portfolios zeigt: Einen Großteil seines Geldes setzt er gerade auf eine ganz andere Anlageklasse. Und zwar so viel, dass sie größer ist als seine Aktienpositionen auf die Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron und Occidental-Petroleum. Das sind nach Apple die größten Positionen im Portfolio von Berkshire Hathaway mit einem Wert von über 112 Milliarden Dollar. Die größte Position macht nach wie vor der Buffett-Favorit Apple aus, mit einem derzeitigen Wert von 177,59 Milliarden Dollar. Doch wie „The Motley Fool“ nun herausfand, gibt es eine ganz andere Anlageklasse, auf die Warren Buffett nach Apple derzeit das meiste seines Geldes setzt.

Auf diese Anlageklasse setzt Warren Buffett gerade lieber als auf Aktien

Denn den größten Teil von Berkshire Hathaways Geld investiert Warren Buffett gerade in US-Treasury-Bills (Schuldverschreibungen des U.S. Schatzamtes). Zum Stand des 30. Junis hatte Berkshire Hathaway über 97 Milliarden Dollar in kurzfristige US-Treasury-Bills investiert. Weitere 24,5 Milliarden Dollar hatte er in US-Treasury-Bills mit einer Laufzeit von drei oder weniger Monaten gesteckt. Das macht insgesamt eine Investition von fast 122 Milliarden Dollar aus.

Doch was könnte sich Warren Buffett dabei gedacht haben? The Motley Fool fand eine einleuchtende Erklärung: Zwar hatte Buffett schon oft erklärt, dass er Aktien grundsätzlich vorzieht. Doch wenn die Bewertungen ihm gerade nicht gefallen, hält er sich eher fern. Zudem: US-Treasuries bieten gerade höhere Renditen als früher: So bieten Treasuries mit einer Laufzeit von einem Jahr oder weniger derzeit eine Rendite von mindestens 5,39 Prozent. Wichtig ist jedoch, dass es sich dabei um kurzfristige Anleihen handelt, mit einer Laufzeit von einem Jahr oder weniger. Bei Staatsanleihen mit einer längeren Laufzeit ist das Risiko entsprechend höher. Daher setzt Buffett auf die kurzfristigen.

