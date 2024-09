Nvidia, Apple, Microsoft oder doch eine ganz andere Aktie? Eine künstliche Intelligenz will nun herausgefunden haben, welcher Kandidat bis 2030 die Nase vorn hat.

Auf welche Aktie sollte man schon jetzt setzen, um in wenigen Jahren als Anleger vorne mitzuspielen? Zwar ist es unmöglich, als Anleger die Zukunft vorauszusagen. Sich mit Prognosen an diese anzunähern, geht aber sehr wohl.

Beim ständigen Machtkampf zwischen der Nvidia-, Apple- und Microsoft-Aktie haben wir uns daher gefragt: Bei welcher Aktie ist die Wahrscheinlichkeit am größten, 2030, also gegen Ende dieses Jahrzehnts, die Nase vorn zu haben? Welches Unternehmen wird das größte der Welt sein? Ist es eines von den altbekannten Tech-Giganten oder am Ende womöglich eines, das Anleger noch gar nicht auf dem Schirm haben?

Dieses Unternehmen ist laut KI bis 2030 das wertvollste der Welt

Um das herauszufinden, wandten wir uns an jemanden, der sich der Antwort am meisten annähern könnte: an eine Künstliche Intelligenz (KI). Denn die verfügt in der Regel über eine riesige Datenbank und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen miteinbeziehen.

Für das Experiment arbeiteten wir mit der wohl bekanntesten KI, dem Chatbot ChatGPT, zusammen und verwendeten hierfür die Premium-Version GPT4o. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir die Antworten des Chatbots teils gekürzt.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Welches Unternehmen ist bis 2030 das wertvollste Unternehmen der Welt?

ChatGPT: Es ist schwierig, genau vorherzusagen, welches Unternehmen bis 2030 das wertvollste Unternehmen der Welt sein wird.

Aktuell sind Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) und Tesla einige der wertvollsten Unternehmen der Welt, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen haben sich durch ihre Innovationskraft, globale Reichweite und starke Markenpositionen hervorgetan.

Es gibt jedoch auch aufstrebende Unternehmen, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, Künstlichen Intelligenz, Biotechnologie und anderer disruptiver Technologien, die bis 2030 erheblich an Wert gewinnen könnten.

Letztendlich wird das wertvollste Unternehmen der Welt im Jahr 2030 von einer Kombination aus Marktbedingungen, technologischen Fortschritten und unternehmerischer Führung abhängen.

Und wenn du dich hypothetisch für eines entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch eine Entscheidung treffen müsste, würde ich Apple als das wahrscheinlichste Unternehmen betrachten, das bis 2030 das wertvollste Unternehmen der Welt bleibt oder wird.

Hier sind die Gründe dafür:

1. Starke Marke und Kundenbindung: Apple hat eine der stärksten Marken der Welt und eine loyale Kundenbasis. Ihre Produkte, insbesondere das iPhone, haben eine hohe Wiederkaufrate und schaffen ein starkes Ökosystem, das Benutzer zu weiteren Käufen animiert.

2. Diversifizierung und Innovation: Apple hat sich erfolgreich diversifiziert, indem es nicht nur Hardware (wie iPhones, Macs und iPads) anbietet, sondern auch in Dienstleistungen investiert (wie Apple Music, iCloud, Apple Pay und Apple TV+). Diese Diversifizierung trägt dazu bei, stabile Einnahmen zu generieren, die weniger anfällig für Marktschwankungen sind.

3. Finanzielle Stärke: Apple hat eine riesige Menge an Bargeldreserven und eine starke Bilanz. Dies gibt dem Unternehmen die Flexibilität, in neue Technologien und Innovationen zu investieren oder strategische Akquisitionen zu tätigen.

4. Fokus auf Zukunftstechnologien: Apple investiert erheblich in Forschung und Entwicklung, einschließlich in aufstrebende Bereiche wie Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Gesundheitswesen. Diese Investitionen könnten neue Einnahmequellen erschließen und das Unternehmen weiter voranbringen.

5. Globale Präsenz: Apple hat eine starke Präsenz in allen wichtigen globalen Märkten und profitiert von einem starken Vertriebskanal und strategischen Partnerschaften weltweit.

Natürlich sind Vorhersagen dieser Art spekulativ, und andere Unternehmen wie Microsoft, Amazon oder sogar neu aufstrebende Firmen könnten ebenfalls Spitzenpositionen einnehmen. Aber angesichts der aktuellen Marktposition, der Innovationsfähigkeit und der finanziellen Stärke wäre Apple eine solide Wahl für das wertvollste Unternehmen bis 2030.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Oder lesen Sie auch: War das das Ende der Magnificent Seven? Das müssen Aktionäre jetzt wissen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (C), Tesla.