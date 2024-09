Noch vor wenigen Wochen haben die Magnificent Seven Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Microsoft und Tesla die Märkte dominiert. Doch inzwischen bröckelt die Outperformance immer mehr. War es das jetzt mit der Dominanz der Top-Werte? Wenn ja, können Anleger so davon trotzdem profitieren.

Die Magnificent Seven waren seit Ende 2022 das Maß aller Dinge. Die sieben größten Werte des S&P500 (namentlich Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Microsoft und Tesla) schoben die Märkte durch ihre Outperformance nach oben und erhielten ein immer schweres Gewicht in den großen Indizes.

Doch tatsächlich hat sich in den vergangenen Wochen einiges verändert – Mit der Outperformance könnte es nun vorbei sein.

Das Ende der Magnificent Seven?!

Denn durch den breiten Abverkauf der Tech-Titel haben insbesondere die hoch bewerteten Magnificent Seven gelitten. Hinzu kamen größtenteils negative Quartalszahlen geprägt von Gewinnaussichten unterhalb der Erwartungen und hohen Investitionen.

So verloren die sieben Aktien vom 11. Juli bis zum 29. August insgesamt 10,2 Prozent an Wert, während die restlichen 493 Werte im S&P500 um 4,3 Prozent gewannen. Laut Charles Schwab Strategen Kevin Gordon, ist dies die größte Underperfromance, die die Magnificent Seven jemals in ihrer Geschichte geliefert haben.

Bloomberg Performance der Magnificent Seven vs. S&P500

War es das mit der Outperformance von Apple, Microsoft & Co?

Dementsprechend verdichten sich die Zeichen, dass es das mit der Outperformance der Magnificent Seven gewesen sein könnte, besonders wenn man auf die weiterhin hohen Bewertungen der Aktien schaut.

Anleger, die glauben, dass die sieben Top-Werte nun nicht mehr den Markt schlagen können, können jetzt auf einen gleichgewichteten ETF wie den Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (WKN: A1106A) oder den VanEck Sustainable World ETF (WKN: A12HWR) setzen. Durch die niedrigere Gewichtung der Magnificent Seven könnte hier eine Outperformance zum breiten Markt zu schaffen sein.

Wer dagegen an ein Comeback der glorreichen Sieben glaubt, der kann jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index werfen.

