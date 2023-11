Die Palantir-Aktie erzielte dieses Jahr fast das Gleiche Wachstum wie Nvidia. Doch hat das Unternehmen das Zeug, den Mega-Erfolg auch 2024 fortzusetzen? Was Sie jetzt wissen sollten und ob es sich lohnt, die Aktie jetzt zu kaufen

Die Palantir-Aktie liegt seit Jahresanfang bereits 200 Prozent im Plus und gilt als einer der großen KI-Profiteure. Doch mit einer Marktkapitalisierung von 42 Milliarden Dollar ist das Unternehmen gerade mal ein Bruchteil so groß wie Tech-Giganten wie Nvidia oder Microsoft. Doch hat das bekannte Unternehmen das Potenzial, zu einem der ganz großen zu werden?

Auch, wenn Palantir nicht ganz so bekannt ist wie Microsoft oder Nvidia, galt das Unternehmen schon als KI-Experte, lange bevor die Welt darüber sprach. Der Datenspezialist wurde vor allem dadurch bekannt, da er angeblich der CIA mit seiner Software geholfen haben soll, Osama bin Laden zu finden oder den Betrug von Bernie Madoff aufzuklären.

Palantir sieht sich als Verteidiger für Demokratien. Zu den Kunden zählten anfangs vor allem Regierungsorganisationen wie die US Navy oder US Airforce. Für diese stellt Palantir die Plattform "Gotham" zur Verfügung. Mittlerweile werden mit der Plattform "Foundry" auch kommerzielle Kunden bedient.

Palantir – KI-Dienste in der modernen Welt stark gefragt

Die Anwendungsgebiete von Palantir sind vielfältig. Seit 2017 unterstützt das Unternehmen etwa Scuderia Ferrari in der Formel 1 mit Datenanalyse. Tyson Foods konnte dank Palantir in zwei Jahren 200 Millionen Dollar sparen. Besonders vielversprechend: Die erst dieses Jahr eingeführte „Artificial Intelligence Platform“ (AIP). „Die Nachfrage nach AIP ist anders als alles, was wir in den letzten zwanzig Jahren gesehen haben“, gab CEO Alex Karp im August-Brief an die Aktionäre bekannt. In der Telefonkonferenz zum dritten Quartal hieß es dann, dass Palantir „die Zahl der AIP-Benutzer im letzten Quartal fast verdreifacht hat und fast 300 verschiedene Organisationen AIP seitdem verwendet haben“. Durch AIP läst sich die Produktivität bei den entsprechenden Unternehmen enorm steigern. Laut dem Management seien „der potenzielle Markt für AIP und die Entwicklung eines möglichen AIP-Wachstums für das Geschäft enorm“.

Erst im Oktober vergab das amerikanische Verteidigungsministerium außerdem einen Drei-Jahresvertrag in Höhe von 250 Millionen Dollar an Palantir, um die KI-Lernfähigkeiten für die US-Armee zu testen und einzusetzen.

So steht es um die Palantir-Aktie

Erst Anfang November lieferte Palantir für das dritte Quartal herausragende Zahlen und überzeugte auf ganzer Linie, die Erwartungen wurden durch die Bank übertroffen. Auch der Ausblick, den Palantir für das vierte Quartal lieferte, übertraf die Analystenerwartungen und die Prognose für das Gesamtjahr erhöhte Palantir, rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 2,216 und 2,22 Milliarden Dollar.

Es sei gesagt: Seit dem Börsengang Ende 2020 liegt die Aktie insgesamt im Minus. Dafür verantwortlich war zum einen das makroökonomische Umfeld, zum anderen konnte das Management sein Wachstumsversprechen nicht einhalten, dass der Umsatz 2022 und in den darauffolgenden drei Jahren stets mindestens um 30 Prozent steigt. 2022 stieg er nur um 24 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Für dieses Jahr rechnen Analysten mit einem Plus von 16,5 Prozent. Dafür könnte der Gewinn je Aktie mit 0,25 Dollar jedoch endlich profitabel werden. Das könnte das Standing des Unternehmens nochmal auf ein anderes Level heben.

Fazit

Bis Palantir zu einem ähnlich großen Tech-Giganten wie Nvidia oder Microsoft aufsteigt, liegt noch ein langer Weg vor dem Unternehmen. Dennoch ist Palantir ein Vorreiter beim Thema KI und hilft Regierungen und Unternehmen, aus Daten Nutzen zu machen. Wer es schafft, Daten zu analysieren und nutzbar zu machen, stößt auf eine Goldgrube. Denn Daten sind der Grundbaustein einer jeden künstlichen Intelligenz. Die Masse an Daten, die jede Sekunde entstehen, ist kaum mehr greifbar. Dieser Markt ist noch lange nicht gesättigt und Palantir gilt hier als ein führender und namenhafter Spieler. Der Konsens der Analysten aus der Bloomberg-Datenbank ist jedoch der Meinung, dass die Aktie schon zu viel vom KI-Hype eingepreist hat, denn sie sehen im Durchschnitt aktuell keine Luft mehr nach oben. Aber: Die Palantir-Aktie hat dieses Jahr bereits einiges wieder gut machen können und hat den Höchststand trotz phänomenaler Performance 2023 noch nicht wieder erreicht. Der bekannte Tech-Analyst Daniel Ives von Wedbush steckt das Kursziel bei 25 Dollar – das entspricht auf dem aktuellen Niveau einer Kurschance von über 25 Prozent.

Wer beim Thema KI aber nicht nur auf einen Spieler setzen will, kann sich den BÖRSE ONLINE KI-Index ansehen, der die besten Spieler der Branche vereint.

Oder lesen Sie auch: Mit diesem Dividenden-Giganten jeden Monat 100 Euro geschenkt bekommen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.