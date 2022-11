Der Dax steigt einfach immer weiter. Doch wie lange kann das noch so weitergehen? Denn irgendwann muss es zu einer technischen Korrektur kommen. Am heutigen Mittwoch gibt der Dax somit auch deutlich ab.

Nach den jüngsten Kurszuwächsen haben die Anleger an den europäischen Börsen am Mittwoch Kasse gemacht. Den Schreckmoment nach Berichten von Dienstagabend über einen Raketeneinschlag im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine hakten sie indes schnell ab. Insbesondere schwächere Autowerte bremsten den Dax aus: Rund eine Stunde vor Handelsschluss befindet sich der Dax über ein Prozent im Minus bei 14.228 Punkten.

Die US-Aktienfutures gaben frühe Gewinne wieder ab und deuteten auf einen verhaltenen Handelsstart hin. Vor allem Aktien von Einzelhändlern gaben an der Wall Street nach, nachdem Target vor düsteren Aussichten für das wichtige Weihnachtsquartal gewarnt hat. Vorbörslich rutschten Target-Aktien um rund 14 Prozent ab und zogen auch andere Einzelhändler nach unten.

Die mit Spannung erwarteten Daten zum US-Einzelhandel fielen indes etwas besser aus als erwartet. Im Oktober zogen die Einzelhandelsumsätze in den USA um 1,3 Prozent an, nachdem sie im September stagnierten. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von einem Prozent zum Vormonat gerechnet.

Abwärts ging es vor allem mit dem europäischen Autosektor-Index. Börsianer verwiesen auf die Entscheidung von Mercedes-Benz angesichts zu schwacher Nachfrage nach teuren E-Automodellen in China die Preise seiner Spitzen-Elektromodelle EQE und EQS dort zu senken.

So könnte der Dax korrigieren

www.tradingview.com Dax

Im obigen Chart ist zu sehen, dass der Dax an seinem 0,236er Fibonacci-Level der aktuellen Abwärtsbewegung hängen bleibt. Zudem haben wir in diesem Artikel bereits skizziert, wie der Dax korrigieren könnte.

Ansonsten stehen nach den vielen Quartalszahlen an der Börse aktuell weniger Zahlen an. Richtungsweisend für die Börsen könnten die am Nachmittag anstehenden US-Einzelhandelsumsätze sein. Analysten erwarten für Oktober einen Anstieg von einem Prozent. Daneben stehen Zahlen zur US-Industrieproduktion auf dem Terminplan. Hier sagen Experten ein Plus von 0,2 Prozent voraus.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Mittwoch

An der Spitze des Dax stehen die Aktien der Deutschen Börse mit einem Plus von 2,82 Prozent, gefolgt von Beiersdorf mit einem Zugewinn von 2,25 Prozent und RWE mit einem Plus von 1,32 Prozent.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren heute die Porsche SE Aktien mit minus 6,49 Prozent am stärksten, gefolgt von den Mercedes-Aktien mit 5,45 Prozent Minus und Zalando mit minus 4,82 Prozent.

Mit Material von Reuters