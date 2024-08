Der deutsche Leitindex konnte sich heute relativ stabil halten, zudem gab es haufenweise Quartalszahlen von Unternehmen wie Deutsche Telekom, Allianz & Co. Worauf kommt es jetzt an und wie könnte sich der DAX von hier an weiter bewegen?

Relativ unverändert verharrt der deutsche Leitindex DAX heute auf der Stelle. Derzeit steht er bei 17.604 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, verliert minimal mit 0,33 Prozent und steht bei 4.652 Punkten.

Für Erleichterung sorgten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der vergangenen Woche stärker als erwartet gefallen.

Am Mittwoch hatte der Dax seine kräftigen Verluste vom Wochenanfang noch aufgeholt. Am New Yorker Aktienmarkt war es aber im Verlauf bereits wieder abwärts gegangen. Die Nachrichten vom Arbeitsmarkt dürften die wichtigsten US-Indizes nun zumindest stützen. Insgesamt bewegen sich die Börsen seit dem Kurssturz in unruhigem Fahrwasser.

Neben Konjunktursorgen hatte der abrupte Kursrutsch einen wesentlichen Grund: Auf globaler Ebene wurden in erheblichem Umfang spekulative Geschäfte an den Devisenmärkten aufgelöst. Grund dafür war, dass sich die Erwartungen der Anleger an die Geldpolitik der US-Notenbank und der japanischen Notenbank geändert hatten.

Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG schrieb: „Zwar ist eine Rezession in den USA eher unwahrscheinlich, dennoch hat dieses Szenario die Anleger verschreckt." Zudem hänge der Konflikt im Nahen Osten wie ein Damoklesschwert über den weltweiten Aktienmärkten.

Berichtssaison bei DAX-Aktien in vollem Gange

Hierzulande setzte indes die Berichtssaison der Unternehmen weiter Akzente. So bescherte eine unerwartet hohe Nachfrage nach Mobilfunkverträgen der Deutschen Telekom erneut ein starkes Quartal. Mehr dazu lesen Sie hier.

Für die Papiere der Allianz ging es um 1,5 Prozent nach oben. Der Versicherer steigerte im zweiten Quartal den Gewinn und will das Aktienrückkaufprogramm ausweiten. Mehr dazu lesen Sie hier.



An die Spitze im DAX schaffen es aktuell von der Performance her die Aktien von Deutsche Telekom und Zalando mit jeweils über zwei Prozent. Das Schlusslicht bildet hingegen Siemens Energy mit einem Minus von über drei Prozent.

Mit Material von dpa-AFX

