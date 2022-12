Der vorletzte Monat des Jahres in vorbei. Doch welche Dax-Aktien brachten Anlegern im November am meisten Gewinn und am meisten Verlust ein? Und wie performte der gesamte Index? Von Roland Frank und Marian Kopocz

Der deutsche Aktienindex Dax schloss den Börsenmonat November mit einem Plus von 8,63 Prozent ab. Für einen Index ist eine solche Kurssteigerung innerhalb eines Monats beachtlich. Doch welche Einzelaktien zählen zu den Dax-Gewinnern und zu den Dax-Verlierern?

Die Dax-Gewinner im November

Am besten performten die Aktien von Siemens Energy im November. Die Titel der Siemens-Tochter schossen um 33,81 Prozent nach oben und profitieren von einer Trendumkehr und besseren Geschäftsaussichten sowie Analysteneinschätzungen.

Auf Platz zwei der besten Dax-Aktien im November landeten die Papiere von Infineon mit einem Zugewinn von 27,92 Prozent. Der Chipwert konnte dabei von einer robusteren Konjunktur als erwartet profitieren.

Auf dem dritten Platz landeten die E-Commerce-Aktien von Zalando mit einem Plus von 27,48 Prozent im November.

Die Dax-Verlierer im November

Doch auch wenn viele Aktien im Plus schlossen und auch der gesamte Dax stieg, so gab es doch auch deutsche Aktien, die im vergangenen Monat verloren haben. Und dazu zählen Brenntag mit minus 2,38 Prozent, Airbus mit minus 0,26 Prozent sowie Sartorius mit minus 0,2 Prozent.