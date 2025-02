Jeden Monat stellen die Experten der Privatbank M.M.Warburg Aktien vor, die den Markt in diesem Monat outperformen sollen. Und für Februar sind diese 7 deutschen Aktien mit bis zu 75 Prozent Kurspotenzial die absoluten Favoriten.

Anleger, die 2024 stets auf die Monats-Favoriten von M.M. Warburg setzten, konnten am Ende des Jahres ein Plus von 37,19 Prozent einfahren, während der Vergleichsindex MDAX ein Minus von 7,80 Prozent brachte. Und diese Aktien empfehlen die Experten der Privatbank jetzt für Februar:

75 Prozent Kurspotenzial bei dieser Aktie

Denn die Analysten der Privatbank M.M.Warburg sehen das Kursziel bei der DEUTZ-Aktie weiterhin bei 7,90 Euro. Dies bedeutet ein Kurspotenzial von 75 Prozent vom aktuellen Niveau aus. Dazu schreiben die Experten: "Landmaschinen und Baumaschinen machen etwa 50 Prozent des Deutz-Geschäfts aus. Deutz führte von Mitte Dezember bis Anfang Januar in Köln Kurzarbeit ein, was sich im 4. Quartal positiv auf die Kosten auswirken sollte und unsere Einschätzung bestärkt, dass das Unternehmen seine Prognose erfüllen kann. Die Dividendenrendite würde unter der Annahme einer Pauschaldividende, wie in der im November veröffentlichten Dividendenpolitik angegeben, nun zu einer Rendite von über 4 Prozent führen."

Doch welche Aktien empfehlen die Privatbanker noch im Februar zum Kauf?

Diese Aktien empfiehlt M.M.Warburg noch im Februar

Neben den Small Caps Verve, Einhell, Nagarro und KSB empfiehlt Warburg noch zwei Aktien mit hohem Potenzial:

So schreiben die Experten zur Redcare Pharmacy-Aktie: "Wir nehmen Redcare Pharmacy auf unsere Conviction-Buy-Liste auf. Das Unternehmen wird seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 am 11. März veröffentlichen und wir glauben, dass dies ein Auslöser für die Aktie sein dürfte, insbesondere angesichts der jüngsten Kursschwäche. Wir gehen davon aus, dass das Management erneut Leitlinien vorgeben wird und halten ein Umsatzwachstum von 15–25 % bei einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 2–3 % für realistisch." Als Kursziel setzen die Analysten der Privatbank 178 Euro fest, was ein Potenzial von noch 48 Prozent bedeutet.

Und zur Wacker Neuson-Aktie sagen die Experten von M.M.Warburg: "Für Februar haben wir Wacker Neuson erneut auf unsere Liste gesetzt. Wie Deutz sollte Wacher Neuson von Verbesserungen des CEMA-Erwartungsindex und einer möglichen Unterstützung der Bauindustrie in Deutschland durch die Bauma-Messe und die deutschen Wahlen profitieren. Die jüngsten positiven Anzeichen zu den Ausrüstungspreisen des Wettbewerbers Volvo Construction dürften bei einer Erholung der Volumina auch das Potenzial für eine Gewinnerholung unterstützen."

