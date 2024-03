Auch wenn die Börsen in den USA und Europa am Freitag wegen Feiertags geschlossen haben, kann es ab diesem Freitag an den Börsen bergab gehen, wie die Experten von Morningstar sagen. Dabei ist Morningstar jetzt nicht für Crash-Theorien bekannt. Man sollte die Worte und Gründe also ernst nehmen. Und das steckt dahinter:

Am Freitag um 13:30 deutscher Zeit wird es ernst:

"Schaut nach unten", sagt Dave Sekera, Chefstratege für den US-Markt bei Morningstar Research Services, angesprochen auf die Frage, was eine stärker als erwartete Inflation am Freitag in den USA anrichten kann. "Nein, im Ernst, wenn es tatsächlich heißer als erwartet kommt, würde ich sagen, dass das den Markt – oder eigentlich die Fed – dazu veranlassen wird, in der Warteschleife zu bleiben. Und ich denke, der Markt würde das ziemlich schnell erkennen. Wenn es also zu diesem Zeitpunkt die Inflation stärker als erwartet ist, glaube ich nicht, dass wir diese Senkung des Fed-Funds-Zinssatzes für eine Weile erleben werden."



Denn am Freitag soll der PCE-Index (Personal Consumption Expenditures) veröffentlicht werden. Dieser ist ein Messer der Inflation in den USA und betrachtet die privaten Konsumausgaben der Amerikaner. Experten erwarten, dass die Jahresrate bei 2,8 Prozent verharren wird und sie auf Monatsbasis von 0,4 Prozent auf jetzt 0,3 Prozent fällt.

Doch was bedeutet das für Aktien und die Börse? Schließlich haben die US-Börsen und Europa-Börsen am Freitag wegen Karfreitag geschlossen. Und während in den USA die Aktienmärkte am Montag wieder öffnen, geht es in Deutschland erst ab Dienstag wieder rund.

Stürzen Aktien und die Börse am Freitag ab?

"Und ich denke, wenn das passiert, könnte der Markt einen Großteil der Gewinne wieder abgeben, die wir seit Mittwochnachmittag gesehen haben, als die Fed ihre Entscheidung traf", sagt Sekera angesprochen auf die Reaktion der Märkte zur Inflation. Und er fährt fort: "Der Markt stieg aufgrund dieser Erleichterungsrallye an und trug diese Dynamik bis in den Donnerstag hinein. Wenn die Inflation also heißer als erwartet kommt, wäre ich sehr vorsichtig, was den Markt angeht", sagt Sekera.

Dabei ist Morningstar nun nicht für Crash-Theorien bekannt. Wenn hier also vor Aktien gewarnt wird, dann könnte durchaus etwas dran sein. Insgesamt war die Börse ja einfach sehr stark gestiegen und viele Marktteilnehmer erwarten eine Korrektur. Kommt diese also ab Freitag?

Möglich ist es. Denn wenn am Freitag die Inflations-Zahlen in den USA bekanntgegeben werden, dann schaut wieder der ganze Markt darauf. Anleger sollten aber auf keinen Fall panisch werden. Nach starken Anstiegen kann es nie schaden, ein paar Gewinne mal mitzunehmen. Gute und starke Aktien, mit denen man sich wohlfühlt, kann man aber auch einfach im Depot lassen. Zudem werden die Auswirkungen wohl erst am Montag an der Wall Street zu spüren sein, weil die Börsen am Karfreitag geschlossen haben.

Morningstar: Deswegen ist die Inflation für die Börse und für Aktien so wichtig

Morningstar-Experte Sekera erklärt: "Der Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE) ist das bevorzugte Inflationsmaß der Fed. Obwohl CPI und PPI beide wichtig sind, geben sie sicherlich Hinweise darauf, wo der PCE gesteigert wird, wenn dieser Bericht erscheint. Es ist der PCE-Bericht, auf den sich die Fed wirklich verlässt, wenn sie entscheidet, was sie in der Geldpolitik tun wird."

Und der Morningstar-Experte fährt fort: "Unser US-Wirtschaftsteam geht derzeit davon aus, dass der PCE im Jahresvergleich nur 2,4 % betragen wird. Aber leider wird dieser Kerndruck immer noch zu hoch ausfallen. Wir erwarten also 2,8 %. Aber was noch wichtiger ist, würde ich sagen, dass unser US-Wirtschaftsteam davon ausgeht, dass sich die Inflation im Laufe des Jahres weiter abschwächen wird."

Insgesamt sieht Morningstar ab diesem Freitag also Gefahren für die Aktien an der Börse. Doch im weiteren Jahresverlauf sollte sich die Inflation abschwächen. Anleger könnten dann womöglich wieder durchatmen. Sollte die Inflation dann doch geringer ausfallen, könnte der Markt allerdings auch deutlich steigen. Anleger schauen aus gebannt auf die Zahlen.

