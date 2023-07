Wie geht es für die deutschen Aktien im DAX nach der Rallye und dem Kaufrausch der vergangenen Woche weiter? Geht es nach den Analysten, dann weiter positiv. Denn sie sehen bei Aktien wie Vonovia, Siemens Energy, Deutsche Bank, Bayer, Volkswagen oder Commerzbank immer noch bis zu 50 Prozent Potenzial. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Bis zu 50 Prozent Kurspotenzial mit diesen DAX-Aktien

Aktuell sehen die Analysten bei Bloomberg weiterhin am meisten Kurspotenzial bei der Vonovia-Aktie. Zwar sank das durchschnittliche Kursziel gegenüber der Vorwoche von 29,43 Euro auf 29,08 Euro und bietet nun neu noch 50,17 Prozent Kurspotenzial. Doch damit führt der Wohnungs-Konzern die Rangliste der 40 DAX-Aktien betreffend der Kurschance weiterhin an. Zudem konnte Vonovia in der vergangenen Woche stark zulegen, weil die Aussicht auf weniger hohe Zinsen die Immo-Branche beflügelt.

Dahinter folgt auf Platz 2 neuerdings die Bayer-Aktie, welche sich von Platz 4 auf 2 vorkämpfen konnte. Mit einem Kurspotenzial von 44,34 Prozent (rund 3 Prozent weniger als vorige Woche) schaffen es die Leverkusener weiterhin, viel Potenzial zu bieten. Hier denken die Analysten bei Bloomberg, dass es noch bis auf 73,11 Euro raufgehen kann. Dabei ist das Kursziel um einen Euro geringer als in der Vorwoche. Die Lage bei Bayer bleibt also angespannt.



Siemens Energy findet sich diese Woche mit einem Kurspotenzial von 40,01 Prozent (rund 7 Prozent weniger als vor Wochenfrist) neu auf Platz 3 wieder und bekommt von den Analysten ein unverändertes Kursziel von 21,63 Euro attestiert. Anleger sind wegen vieler Turbulenzen um die Aktie aber weiterhin vorsichtig bei Siemens Energy.

Vonovia, Deutsche Bank, Commerzbank, Siemens Energy und Volkswagen mit hohen Kurszielen

DAX Kurspotenziale

Dahinter folgt auf Platz 4 Zalando. Der Mode-Konzern ist oftmals von viel Volatilität gekennzeichnet und zuletzt ging es mal wieder steil aufwärts für die Zalando-Aktie Aktuell sehen Analysten ein Kursziel von 38,74 Euro (erneut etwas weniger als in der Vorwoche), was aber immer noch in einem Kurspotenzial von 37,07 Prozent (rund 30 Prozent weniger als in der Vorwoche) mündet.

Auf den mittlerweile siebten Platz abgerutscht ist die Deutsche Bank. Diese hat die Turbulenzen der Banken-Krise allerdings einigermaßen weggesteckt und bekommt nun ein Kurspotenzial der Analysten von noch 35,52 Prozent (rund 7 Prozent weniger als vor Wochenfrist) bis auf 13,00 Euro (Vorwoche 13,36 Euro) attestiert.

Bei Volkswagen bleibt das Kursziel abermals bei 167,69 Euro und das Kurspotenzial pendelt sich bei etwas niedrigeren 37,03 Prozent für die Volkswagen-Aktie ein. Das Papier bleibt grundsätzlich eher unbewegt.

Deutlich weniger, nämlich nur noch 19,52 Prozent Kurspotenzial bietet aktuell die Commerzbank-Aktie. Hier sehen die Experten das Kursziel bei leicht verbesserten 13,49 Euro.

Doch es gibt auch drei DAX-Aktien, die Anleger vielleicht besser verkaufen sollten.

Und prüfen Sie danach auch, ob Sie aktuell zu viel Geld für Ihr Girokonto bezahlen. Im neuen BÖRSE ONLINE Girokonto-Vergleich

Diese DAX-Aktien besser verkaufen?

Auf der anderen Seite sahen Analysten in der Vorwoche bei den Papieren von Henkel (-1,16 Prozent) und Adidas (-0,81 Prozent) und Covestro (-0,30 Prozent) gar kein Kurspotenzial mehr. Grundsätzlich kann man in solchen Fällen über Gewinnmitnahmen und Umschichtungen nachdenken.

Doch Anleger sollten nicht nur auf das Kurspotenzial schauen, sondern auch die Gesamteinschätzung der Analysten hinzuziehen. Und diese finden Sie in diesem Artikel: Nach der DAX-Rallye BASF, Deutsche Telekom, Daimler Truck, RWE und SAP kaufen oder verkaufen? Alle 40 DAX-Aktien im Check

Und lesen Sie auch: Morningstar verrät: Das sind die besten Small-Cap ETFs der Welt