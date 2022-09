Für welche Aktien aus dem Deutschen Aktienindex Dax geben Analysten die meisten Kaufempfehlungen ab? Und welche Papiere stehen nicht so hoch in der Gunst der Analysten? Erfahren Sie aus der nachfolgenden Tabelle, welche Dax-Aktie am besten bewertet ist und welche vielleicht eher zum Verkaufen animiert. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Dax-Bewertungen der Analysten

Das Dax-Rating für KW 37

Im Vergleich zur Vorwoche gab es geringfügige Anpassungen. Die Henkel-Aktie als Schlusslicht wird noch schlechter bewertet. Dafür kann die Deutsche Bank sich leicht nach oben kämpfen. An der Spitze der Rangliste Deutsche Telekom, Airbus und Daimler Truck. Hier hat es keine Änderungen gegeben.

Wie entsteht das Konsensrating?

Die Aktien sind von der Bestbewertung zur schlechtesten Bewertung geordnet. Für eine Kaufempfehlung gibt es 5 Punkte. Für ein Halten 3 Punkte und für eine Verkaufsempfehlung nur einen Punkt. Addiert man diese Bewertungen auf und teilt sie durch die Anzahl der Bewertungen, so erhält man am Ende das Konsensrating. Je höher diese Zahl, desto besser.