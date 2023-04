Die US-Technologie-Börse Nasdaq ist zurück im Bullenmodus. Doch wie nachhaltig ist das? Und wie geht es für die Tech-Aktien von Amazon, Alphabet und Co weiter? Von Valentin Redl

Die Nasdaq-Börse ist eine der weltweit führenden Börsen, die sich seit jeher auf Technologieunternehmen konzentriert. Die Geschichte dieser Börse geht auf das Jahr 1971 zurück, als sie als erste elektronische Börse der Welt gegründet wurde. Heute ist sie ein wichtiger Indikator für die Stimmung an den Finanzmärkten. Der Nasdaq 100 Index umfasst die 100 größten und liquidesten Unternehmen, die an der Nasdaq-Börse notiert sind. Nun konnte die Nasdaq seit dem letzten Tief um mehr als 20 Prozent zulegen und ist damit wieder im Bullenmarkt. Doch wie geht es jetzt weiter?

So können Anleger per ETF in den Nasdaq investieren

Für Anleger, die in den Nasdaq 100 investieren möchten, gibt es zwei beliebte ETFs: der iShares Nasdaq 100 und der Invesco EQQQ Nasdaq 100. Der iShares Nasdaq 100 ist der größte ETF basierend auf diesem Index mit einem verwalteten Vermögen von über Milliarden US-Dollar und einer Gesamtkostenquote von gerade einmal 0,33 Prozent. Der EQQQ Nasdaq 100 ist ein Fond von Invesco mit einem verwalteten Vermögen von 6,5 Milliarden US-Dollar und einer ebenfalls geringen Gesamtkostenquote von lediglich 0,30 Prozent.

Doch Anleger bedenken: Experten wie Mike Wilson von Morgan Stanley oder Bob Michele von JP Morgan warnen vor einer verfrühten Rallye bei Tech-Aktien. Lesen Sie dazu: Morgan Stanley und JP Morgan warnen Anleger: Aktien-Rallye ist übertrieben und Rezession unausweichlich

Amazon, Alphabet, Marvell und T-Mobile im Fokus

Wer lieber auf einzelne Werte als auf Indizes setzt, für den gibt es innerhalb des Nasdaq 100 einige Aktien, die gerade definitiv einen Blick wert sind. Alphabet, Amazon, T-Mobile und Marvell Technology sind vier der Unternehmen im Index, die einem aufgrund der positiven Stimmung der Analysten besonders ins Auge stechen. Hierbei wird sich aus das Analysten Rating bezogen, dass jeder Aktie einen Wert zwischen 1,00 (Verkaufen) und 5,00 (Kaufen) zuweist. Alphabet, das Unternehmen hinter Google, hat derzeit ein KGV von 15,3 und wird mit einem Rating von 4,82 überaus positiv bewertet.

Amazon, das zu den größten Unternehmen im Index zählt, hat ein KGV von 26,7 und steht mit einem Rating von 4,79 ebenfalls alles andere als schlecht da. T-Mobile die US-amerikanische Tochter der Telekom könnte mit seinem günstigen KGV von 14,70 und 4,59 Analystenbewertung auch ein lukratives Geschäft sein. Zumal das Unternehmen für das Geschäftsjahr einen gewaltigen Zuwachs von 6,4 Millionen neuen Vertragskunden verzeichnete. Marvell Technology ist ein aufstrebender Chip-Hersteller aus dem Silicon Valley. Die Aktie hat einen KGV von 18,6 und wird von Finanzexperten mit einem Rating von 4,72 und einem durchschnittlichen Kursziel von 57,43 Dollar, was einem Gewinn von 34,5 Prozent bei dem aktuellen Kurs entspräche, empfohlen.

Nasdaq, so geht es weiter

Insgesamt notiert die Nasdaq immer noch rund 20 Prozent unter ihrem Allzeithoch bei 16.765 Punkten. Seit November 2021 verlor die Nasdaq, weil die US-Notenbank Fed die Zinsen angehoben hat. Für hochbewertete Aktien, die manchmal noch keinen Gewinn machen, ist das sehr nachteilig. Zuletzt stiegen Tech-Aktien, weil die Fed die Zinsen vermutlich nicht mehr groß anheben oder sie sogar senken wird. Dadurch verbessern sich die Rahmenbedingungen für Tech-Aktien. Doch Anleger müssen auch immer auf eine Rezession und die Gewinnentwicklung der Unternehmen achten. Experten sind aktuell skeptisch. Aus unserer Sicht bietet es sich deswegen aktuell an, per Sparplan und Cost-Average-Effekt in Tech-Aktien und die Nasdaq zu investieren.

Lesen Sie auch: Alle mit KBV von weit unter 1,0 – Diese 12 US-Aktien sind massiv unterbewertet