Die Aktien von Allianz, BASF und Volkswagen steigen aktuell. Doch diese überraschenden Einsichten und Kursziele hat J.P.Morgan jetzt für die deutschen Aktien parat.

Allianz-Aktie vor Ausbruch?

Wenn die Allianz-Aktie die kleine Widerstands-Zone bei 250 Euro überwindet, dann kann es einen erneuten Ausbruch nach oben geben. Das Papier ist vor den Quartalszahlen am 23. Februar weiterhin stark unterwegs und hat jetzt auch ein neues Kursziel von J.P.Morgan bekommen. Am 31. Januar setzte Analyst Kamran Hossain das Kursziel auf 270 Euro und gibt ein Overweight-Rating für die Allianz-Aktie aus.

Vor den Quartalszahlen habe der Analyst nur kleine Änderungen am Bewertungssystem vorgenommen, die aber keine maßgebliche Änderung des Kurszieles zur Folge hatten. Anleger können also weiter einsteigen, achten aber auf die 50-Tage-Linie (blau).

Volkswagen befindet sich tatsächlich über der 200-Tage-Linie

Falls Sie Volkswagen-Aktionär sind und es nicht glauben können, dann können wir bestätigen: Ja, die Volkswagen-Aktie befindet sich tatsächlich mal über der 200-Tage-Linie. Als dies zuletzt der Fall war, knallte das Papier zwei Mal infolge heftig runter, doch aktuell sieht es ganz gut aus. Eventuell müssen sich Volkswagen-Anleger daran gewöhnen, dass es bald mal wieder ein paar Kursgewinne gibt. Charttechnisch sieht es nämlich ganz gut aus.

Und auch die Analysten von J.P.Morgan verderben die Party nicht. Zwar raten sie nur zu einem Neutral-Rating mit Kursziel 128 Euro, aber immerhin. Solange die Volkswagen-Aktie also über der 200-Tage-Linie bleibt, können Anleger weiter einsteigen. Man setzt aber am besten einen engen Stopp kurz unterhalb der 200-Tage-Linie.

BASF-Aktie gibt Rätsel auf

Während das Chartbild bei der Allianz-Aktie und der Volkswagen-Aktie soweit erstmal eindeutig ist, so gibt die BASF-Aktie Rätsel auf. Denn im Chart zuckt die Aktie des Chemie-Giganten wild hin und her, pendelt die ganze Zeit um die 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie herum und findet einfach keinen Trend. So ist es auch kein Wunder, dass J.P.Morgan das Rating für die BASF-Aktie nun Ende Januar zunächst ausgesetzt hat.

Bei den anderen Analysten bei Bloomberg sieht die Einschätzung wie folgt aus: 9 raten zum Kaufen, 13 zum Halten und drei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 48,29 Euro bietet noch rund 8 Prozent Potenzial.

Das BÖRSE ONLINE Heft rät bei BASF aktuell zum mutigen Kursziel von 58 Euro mit einem Stopp bei 35 Euro. Vorsichtige Anleger warten aktuell besser noch ab, welcher Trend sich ausbildet und kaufen, wenn sich die BASF-Aktie wieder sicher über der 200-Tage-Linie hält.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, BASF, Volkswagen Vz..