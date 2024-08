Die Schweizer Großbank hat jüngst ihre Bewertungen unter anderem für die Autoaktien von BMW, Mercedes-Benz und Porsche aktualisiert. Ein Favorit sticht dabei heraus. Und einen überraschenden Gewinner gibt es für Anleger noch dazu.

Autoaktien stehen unter Druck. Wer das nicht glaubt, muss sich nur den aktuellen Aktienchart von Volkswagen anschauen. Aber auch Werte wie BMW, Porsche oder Mercedes-Benz sind nicht in Bestform. Können die Aktien in Zukunft dennoch überzeugen? Die Schweizer Großbank UBS hat die Titel in neuen Analysen genauer unter die Lupe genommen und kommt zu überraschenden Einsichten.

BMW fällt ab, Aktie von Mercedes-Benz ein Favorit

Bei den Bewertungen rät UBS-Analyst Patrick Hummel in seinen am Mittwoch veröffentlichten Studien bei den Aktien von Porsche und Mercedes-Benz zum Kauf, während BMW nur mit "Neutral" bewertet wird. Das größte Upside bietet demnach Mercedes-Benz mit 36 Prozent und einem Kursziel von 85 Euro. Die Aktie sei im Autosektor daher auch sein Favorit, für den die Kombination aus Werthaltigkeit und hohen Barmittelausschüttungen spreche.

Mit Blick auf die Gewinntrends hätte dagegen Porsche gute Aussichten. Dennoch dürfte die Ergebnisdynamik in der Branche in den kommenden Quartalen negativ bleiben und für eine positive Einstellung ist es den Angaben zufolge noch zu früh – mit einer Ausnahme.

Reifenhersteller mit guter Perspektive

Denn im Gegensatz zu den Automarken von BMW, Mercedes-Benz und Co. ist der Ausblick bei Reifenherstellern wie Continental in Sachen Ergebnisdynamik besser. UBS rät bei der Aktie mit einem Kursziel von 80 Euro zum Kauf und setzt auf einen bahnbrechenden Wandel in der Anlagestory. Grund dafür ist aus Sicht des Analysten David Lesne die angekündigte Abspaltung des Autozulieferergeschäfts. Dadurch könnte das volle Potenzial der Reifensparte erst ausgespielt werden. Zuletzt war der Ausblick für die Aktie vor mehr als zwei Jahren so gut gewesen.

Mit Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: Niedriges KGV, Kurschancen bis zu 85%, starke Dividende: Die Top-Schnäppchen-Aktien aus Deutschland

Oder: Nvidia sprengt alle Erwartungen – doch dieses Problem drückt die Aktie dennoch