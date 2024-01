Wenn zwei Milliardäre auf dieselben Aktien setzen… dann sollten Anleger genau hinsehen. Es zeigt sich: Ken Fisher und Bill Gates scheinen bei einigen der Big-Techs eine ähnliche Vermutung zu haben

Auf welche Aktien sie setzen, interessiert die Investment-Welt genau. Zwar ist Bill Gates (68) weniger fürs Investieren, sondern mehr für seinen Tech-Konzern Microsoft bekannt. In den letzten Jahren machte er sich jedoch auch zunehmend einen Namen als Investor. Denn der Bill and Melinda Gates Foundation Trust, der das Geld der Stiftung von Bill und Melinda Gates verwaltet, hat ein milliardenschweres Portfolio. Ken Fisher (73) hingegen ist Anlegern sehr wohl aufgrund seiner Investitionen bekannt. Er ist Gründer und Vorsitzender von Fisher Investments, das ebenfalls über ein beträchtliches Vermögen verfügt.

Auch, wenn beide Milliardäre aus unterschiedlichen Richtungen kommen, so scheinen sie sich derzeit bei mehreren Aktien durchaus einig. Denn ein Blick auf die Portfolios beider Herren zeigt: Sie setzen vor allem bei den großen Big-Techs auf dieselben Kandidaten.

Nvidia, Amazon und Co. – bei diesen Big-Techs sind sich Ken Fisher und Bill Gates einig

In Ken Fishers Portfolio befinden sich derzeit fast 1300 Aktien im Wert von 176 Milliarden Dollar. Die Top 10 Positionen nehmen allerdings fast 30 Prozent des gesamten Portfolios ein, weshalb im Folgenden diese zehn Aktien mit denen von Bill Gates verglichen werden.

Bei Bill Gates wurde das Portfolio im dritten Quartal 2023 ordentlich aufgestockt und zahlreiche neue Aktien hinzugefügt. Insgesamt befinden sich darin nun 74 Aktien im Wert von 38 Milliarden Dollar. Beide Portfolios zeigen den Stand zum Ende des Septembers 2023.

Ein Blick zeigt: Die beiden Milliardäre setzen bei zahlreichen Big-Techs auf dieselben Aktien. So setzen beide auf Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Nvidia. Diese zählen bei Fisher zu den größten Positionen. Während Bill Gates schon länger auf die Microsoft-Aktie setzt, die in seinem Portfolio mit fast 32 Prozent die größte Position ausmacht, wurden die anderen vier Kandidaten im dritten Quartal neu hinzugefügt. Fisher hingegen stockte seine Positionen im dritten Quartal nochmal auf. Nur bei Nvidia reduzierte er sie leicht, dennoch nimmt sie mit über zwei Prozent immer noch die sechstgrößte Position in Fishers Portfolio ein. Besonders interessant: Eine dieser Aktien findet sich nicht nur bei Gates und Fisher, sondern auch bei Warren Buffett im Portfolio. Dabei handelt es sich um Amazon

