Die Nvidia-Aktie konnte im letzten Jahr an der Börse wieder sagenhafte Gewinne einfahren. Ob der Erfolg 2025 anhält, ist nicht klar. Und ein Experte zweifelt sogar ganz erheblich daran.



Anleger konnten sich im letzten Jahr über die Performance der Nvidia-Aktie nicht beschweren. Um die 171 Prozent konnte der KI-Titel 2024 an der Börse zulegen und sogar eine Marktkapitalisierung von drei Billionen US-Dollar überschreiten.

Zwar konnte das Papier nicht an den sagenhaften Erfolg aus dem Jahr 2023 anknüpfen, als die Aktie des Tech-Konzerns um etwa 240 Prozent nach oben schoss, aber Aktionäre hoffen dennoch, dass Nvidia auch 2025 weiter auf der Erfolgswelle surft. Zu Recht?



Knickt die Aktie von Nvidia im Jahr 2025 ein?

Die bisherigen Zahlen von Nvidia sprechen nicht unbedingt für einen Abschwung in diesem Jahr. Die Nachfrage nach KI-Chips ist weiter stark, im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 – das bei Nvidia zeitversetzt schon im letzten Jahr stattfand – vermeldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zweifel an dem zukünftigen Erfolg gibt es dennoch, unter anderem von Top-Investor Cavenagh Research. Der Experte geht laut der Finanzplattform „TipRanks“ davon aus, dass der Wachstumskurs von Nvidia in diesem Jahr ins Schlingern kommen könnte. Einer der Hauptgründe für diese Entwicklung sei die wachsende Konkurrenz durch Unternehmen wie Broadcom, Marvell Technology und AMD sein, die ihren Marktanteil an KI-Rechenzentren ausbauen könnten. Um an der Spitze zu bleiben, muss das Unternehmen auf Dauer alle 12 bis 24 Monate die eigenen Produkte verbessern. Daran hat Cavenagh erhebliche Zweifel und rät derzeit zum Verkauf des Titels.



Wie steht die Wall Street insgesamt zur Nvidia-Aktie?

Der Analystenkonsens an der Wall Street spricht dagegen zu Jahresbeginn noch eine andere Sprache in Bezug auf die Nvidia-Aktie. 37 Kauf- stehen nur drei Halteempfehlungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel von aktuell rund 177 US-Dollar spricht zudem für ein mögliches Kurswachstum von etwa 32 Prozent in den kommenden zwölf Monaten.

Anleger müssen sich also noch keine großen Sorgen machen, die Marktanteile im Bereich KI könnten sich im Jahr 2025 aber natürlich trotzdem verändern. Unter Umständen bietet sich für Anleger daher ein gestreutes Investment in den Sektor an, wie es mit dem Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE möglich ist. Selbst wenn Nvidia schwächeln sollte, könnten Anleger den Abschwung mit der Rendite anderer Wettbewerber auffangen und von dem Megatrend weiter profitieren.

Lesen Sie auch: Steigende Dividende, wenig Schwankung: Die 3 sichersten Aktien der Welt



Oder: Bis zu 400% Kurspotenzial: Diese 3 heißen Aktien empfiehlt BÖRSE ONLINE für 2025



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.