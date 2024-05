Die jüngsten Zahlen des KI-Giganten Nvidia wirken sich auf die ganze Börse aus und beflügeln den DAX. Im Fokus stehen Rüstungswerte wie MTU und Rheinmetall, die gefragt bleiben

Gute Laune bei DAX-Anlegern: Der deutsche Leitindex liegt derzeit 0,16 Prozent im Plus und steht bei 18.709 Punkten. Noch optimistischer geht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu, der 0,53 Prozent im Plus liegt und bei 5.051 Punkten steht.



Beflügelt von starken Nvidia-Zahlen und gebremst von geldpolitischen Signalen aus den USA hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag also moderat zugelegt.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend ein Festhalten an ihren hohen Zinsen signalisiert und eine baldige Senkung erst einmal nicht in Aussicht gestellt. Einige Währungshüter zeigten sogar die Bereitschaft, die Geldpolitik - falls nötig - weiter zu straffen. Aktien-Anleger hingegen rechneten bislang mit einer ersten Zinssenkung im Spätsommer oder Frühherbst.

Der Enttäuschung über die Fed steht einmal mehr die Begeisterung über die Entwicklung von Nvidia gegenüber. Der KI-Vorzeigekonzern übertraf mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick abermals die Erwartungen und kündigte eine kräftige Dividendenanhebung sowie einen Aktiensplit an. Der Nvidia-Kurs stieg im vorbörslichen US-Handel erstmals über die Marke von 1000 US-Dollar und gewann zuletzt rund 7 Prozent. Die Analysten zahlreicher Banken erhöhten ihre Kursziele auf bis zu 1320 Dollar.

Rüstungswerte wie MTU und Rheinmetall beim DAX gefragt

Besonders Rüstungswerte scheinen im DAX heute gefragt: So liegen die Aktien von MTU und Rheinmetall beide über zwei Prozent im Plus, doch auch Siemens und Siemens Energy legten bereits über zwei Prozent zu. Außerdem hob die DZ Bank das Kursziel für Siemens heute von 186 Euro auf 208 Euro und rät zum Kaufen.

Das Schlusslicht im DAX bildet von der Performance hingegen die Aktie von Adidas. Die Papiere des Sportartikelherstellers liegen derzeit 1,91 Prozent im Minus.

