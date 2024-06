Der Techkonzern Alphabet präsentiert seine neuesten AI-Tools im Rahmen seiner jährlich stattfindenden Entwicklerkonferenz. Die Google-Mutter ist davon überzeugt im KI-Rennen die Nase vorn zu haben – das bietet hohe Kurschancen

Nicht nur OpenAI und dessen Partner Microsoft können KI. Jüngst hat die Google-Mutter Alphabet im Rahmen ihrer jährlichen Entwicklerkonferenz Tools vorgestellt, die mit diversen auf künstlicher Intelligenz basierenden Funktionen aufwarten können. Bereits vergangenes Jahr hat der Alphabet-Konzern alle seine Aktivitäten rund um das Thema KI in der Sparte Google Deep Mind zusammengefasst. Grundlage von Googles KI-Software ist das hauseigene Sprachmodell Gemini, auf dem diverse Funktionen aufbauen.

Das Ziel von Google ist es, einen universalen KI-Assistenten zu erschaffen, der hilfreich im Alltag ist. Und das ist dem Unternehmen zu einem großen Teil offenbar jetzt gelungen. Ein Prototyp des neuen KI-Modells, das unter dem Namen Project Astra läuft, soll verstehen, was das Smartphone durch die Kamera wahrnimmt. Auf der Präsentation wurde ein Video gezeigt, auf dem die KI Objekte erkennen kann sowie feststellt, in welchem Stadtviertel man sich befindet. Selbst einen Programmcode erkennt die Software und kann beschreiben, welche Funktionen dieser hat. Auch Gmail soll durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz smarter werden. So soll sich das Mail-Programm die Inhalte von Nachrichten merken und E-Mails zu einem bestimmten Thema zusammenfassen können. Auch in den Bereichen Filmund Musikproduktion präsentierte Google neue KI-Funktionen.

Alphabet-Aktie: Es winken 25% Kurschance

Dabei profitiert das Unternehmen von einer bereits enorm großen Anzahl an Nutzern. Über 90 Prozent aller Internetsuchanfragen laufen über Googles Suchmaschine. Alphabet-Chef Sundar Pichai verwies zudem darauf, dass sich Gemini AI als nützlicher erweisen würde als die der Konkurrenz, weil Google eine Billion aktueller Fakten über die Welt indexiere und bereits eine größere Menge an Fakten über die Nutzer besitze.

Auf der Keynote wurde auch ein Reisetool vorgestellt, das auf alle Daten von Google zu Flügen, Hotels, lokalen Sehenswürdigkeiten und dem Wetter zurückgreift, um Reiserouten zu planen und auszuarbeiten. Wenn es bei den Nutzern gut ankommt, würden solche Reisetools neue Platzierungen für Werbeanzeigen schaffen. Auch wenn die Aktie jüngst ein neues Allzeithoch markierte, ist sie verhältnismäßig günstig bewertet und hat bewertungstechnisch noch Spielraum. Auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses für 2025 ist Alphabet mit 20 deutlich niedriger bewertet als die Konkurrenz. Kursziel: 200 Euro.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (C).