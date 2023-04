Welches sind die besten Dividenden-Aktien der Welt? Wir haben Aktien gefunden, die immer eine Dividendenrendite bieten und zugleich im Kurs steigen. Um welche Aktien es sich handelt.

Bei Dividenden sind nicht nur die absolute Höhe und die Dividendenrendite wichtig. Vielmehr kommt es darauf an, wie regelmäßig ein Unternehmen seine Dividende bezahlt und wie stark das Unternehmen diese Dividende steigern kann. Zudem sollten Unternehmen nicht zu viel Geld auszahlen, auf keinen Fall mehr, als es durch Gewinne einnimmt. Denn alles andere wäre nicht gut für die Substanz des Unternehmens. Wir haben uns auf die Suche nach diesen besten Dividenden-Aktien der Welt gemacht und haben 25 Aktien gefunden:

Die besten Dividenden-Aktien der Welt

- Procter & Gamble

- General Mills

- Canadian Natural Resources

- Merck & Co.

- Chevron

- PepsiCo

- UPS

- Broadcom

- Texas Instruments

- Abbvie

- Fastenal

- Devon

- Garmin

- Prologis

- The Home Depot

- National Bank of Canada

- Paychex

- Public Storage

- Aflac

- IA Financial

- Snap-on Tools

- Union Pacific

- Cummins

- Principal Financial

- Metlife

Doch haben wir auch einen Beweis dafür, dass dies die besten Dividenden-Aktien der Welt sind?

Darum sind das die besten Dividenden-Aktien der Welt

Ja. Denn wir haben einen gleichgewichteten Korb aus diesen Aktien gebaut und dabei kam etwas Erstaunliches heraus: Denn in den vergangenen 8 Jahren erreichte dieser Korb aus Dividenden-Aktien jedes Jahr 11,04 Prozent Rendite. Damit schlug das Produkt sogar den MSCI World, der auf 8,25 Prozent pro Jahr kam. Insgesamt schaffte der Dividenden-Index 132 Prozent seit 2015. Dazu tragen auch maßgeblich die Dividenden bei, liegt die durchschnittliche Dividendenrendite aller 25 Aktien momentan doch bei 3,24 Prozent.

Doch wie können Anleger jetzt am besten von diesen Erkenntnissen profitieren? Schließlich kann sich nicht jeder einfach so 25 Dividenden-Aktien kaufen.

Der neue BÖRSE ONLINE Globale Dividenden-Stars-Index

Deswegen haben wir den BÖRSE ONLINE Globale Dividenden-Stars-Index aufgebaut. Anleger können mit einem Zertifikat (WKN: DA0ABY) gleichzeitig in alle 25 obigen Dividenden-Aktien investieren. Dabei setzen Anleger hier nicht nur auf die bekannten Dividendenaristokraten, sondern auch auf solche Aktien, die erst noch Dividenden-Könige werden. Um in den Index zu kommen, mussten die Aktien in den vergangenen zehn Jahren immer eine Dividende bezahlen und in den zurückliegenden fünf Jahren durfte diese Dividende dabei nicht sinken.

Außerdem musste der Cashflow in den vergangenen drei Jahren stets positiv sein und die zehn Prozent der jetzt übrig gebliebenen Aktien, die die schlechteste Performance in den letzten 12 Monaten hatten, wurden noch aussortiert, damit es keine Rohrkrepierer unter den Dividenden-Aktien gibt.

Nun blieben 75 Aktien übrig. Damit es aber kein Klumpenrisiko gibt, durften nur je zwei Aktien aus zehn Branchen in den Index. Die restlichen fünf Aktien wurden mit den dann verbliebenen Aktien aufgefüllt. Und voila: Der BÖRSE ONLINE Globale Dividenden-Stars-Index war geboren und bewährte sich in der Rückrechnung. Und ab jetzt wird der Index jedes Jahr einmal angepasst, sodass immer die besten Dividenden-Aktien vertreten sind und Anleger Dividendenrenditen für die Ewigkeit bekommen.

