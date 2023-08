Die deutschen Dickschiffe BASF, Allianz, Volkswagen und Mercedes zahlen aktuell starke Dividenden von bis zu 7,85 Prozent. Zudem gab es neue Kaufempfehlungen von Goldman Sachs, Morgan Stanley und Co. Sind die Aktien jetzt also ein Kauf?

Riesen Dividende von 7,85 Prozent bei Volkswagen

Zwar kommt die Volkswagen-Aktie aktuell einfach nicht aus den Puschen, doch die Dividendenrendite von 7,85 Prozent für 2024 erscheint sehr verlockend. Zudem soll das KGV im kommenden Jahr laut den Analysten bei Bloomberg lediglich bei 3,70 Prozent liegen.

Morgan Stanley setzte das Kursziel Ende Juli auf 154 Euro und riet zum Kauf. Insgesamt bekommt die Volkswagen-Aktie ein durchschnittliches Kursziel bei Bloomberg von 171,71 Euro. Dies macht ein Potenzial von 44,9 Prozent.

Allerdings kommt Volkswagen im Chart weiterhin nicht aus dem Abwärtstrend raus. Ein größeres Investment macht erst Sinn, wenn die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie überwunden werden. Vorherige kleine Investments sind Spekulation.

Allianz mit wichtigen Quartalszahlen in dieser Woche

Spannend wird es für die Aktie der Allianz in dieser Woche am Donnerstag. Dann präsentiert der Versicherungskonzern nämlich sein Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 5,65 Euro. Dies wäre ein deutlich besserer Wert als die 3,91 Euro je Aktie im zweiten Quartal 2022.

Zuletzt kämpfte die Allianz-Aktie wie angekündigt damit, über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie zu bleiben. Gelingt dies, so ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einstieg. Anleger warten in diesen unruhigen Börsenzeiten aber besser die Quartalszahlen ab und positionieren sich für einen Nachkauf bei guten Zahlen. Sollten die Zahlen nämlich enttäuschen, so dürfte es für die Allianz-Aktie abwärts gehen.

Insgesamt ist das Papier mit einem KGV von 8,2 für 2024 und einer Dividendenrendite von 6,19 Prozent gut bewertet. Morgan Stanley rät zum Kauf mit einem Kursziel von 254 Euro.

Goldman Sachs mit hohem Kursziel für Mercedes-Aktie

Am 2. August erhöhte die US-Bank Goldman Sachs das Kursziel für die Mercedes-Aktie auf 99 Euro und rät weiter zum Kauf. Dies bedeutet ein Kurspotenzial von weiteren 39 Prozent und das, nachdem die Mercedes-Aktie in den vergangenen Wochen bereits gut gelaufen war. So ist auch die letzte Korrektur zu erklären, die den Autobauer leider unter die 50-Tage-Linie drückte. Deswegen ist aktuell trotz einer sehr guten fundamentalen Bewertung mit einem 2024er KGV von 5,6 und einer sehr hohen Dividendenrendite von 7,29 Prozent etwas Vorsicht für Anleger angesagt.

Mercedes sollte über der 200-Tage-Linie bleiben und bei einem erneuten Ausbruch über die 50-Tage-Linie ergibt sich dann ein neues Kaufsignal.

BASF-Aktie mit dem Turnaround?

Nachdem die BASF-Aktie aufgrund schlechter Geschäfte der Chemie-Branche abverkauft worden war, setzte zuletzt ein Turnaround ein. Dieser beendete den Abwärtstrend und brachte die BASF-Aktie sogar kurzzeitig zurück über die 200-Tage-Linie. Dieses Niveau vermochte der Chemie-Wert allerdings nicht zu halten und rutschte mit der allgemeinen Börsenschwäche wieder etwas ab.

Die Bewertung ist mit einem KGV von 10,1 für 2024 und einer Dividendenrendite von 6,99 Prozent weiter attraktiv. Allerdings sind die Analysten deutlich vorsichtiger geworden. Zuletzt passten viele ihre Kursziele für BASF nach unten an, sodass sich jetzt bei Bloomberg lediglich ein durchschnittliches Kursziel von 50,55 Euro und somit ein Potenzial von sieben Prozent ergibt.

Anleger warten am besten ab, bis die Aktie auf der 50-Tage-Linie halt findet und auch die 50-Tage-Linie deutlich nach oben dreht.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF, Allianz, Mercedes-Benz, Volkswagen Vz..