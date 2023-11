Nach der 52-Wochen-Hoch und 52-Wochen-Tief-Methode, bieten manche DAX-Aktien jetzt ein riesiges Kurspotenzial. Bei Deutsche Telekom, BASF, Vonovia, Mercedes, Siemens Energy und Co. kann es jetzt bis zu 164 Prozent nach dieser Methode aufwärts gehen. Worauf Anleger achten sollten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Die Bayer-Aktie weist aktuell ein Kurspotenzial von 56,26 Prozent auf. Zumindest, wenn es nach der 52-Wochen-Hoch-Methode geht. Denn wenn die Bayer-Aktie vom jetzigen Niveau aus um 56 Prozent steigt, dann würde sie ihr 52-Wochen-Hoch bei 65,66 Euro erreichen. An diesem Punkt war die Aktie also schon mal und dahin könnte sie wieder zurückkehren. Geht man von dieser Methode aus, so gibt es für eine DAX-Aktie sogar ein theoretisches Kurspotenzial von 162 Prozent.

52-Wochen-Hoch und 52-Wochen-Tief aller DAX-Aktien

52-Wochen-Hoch DAX

Bis zu 162 Prozent Kurspotenzial bei Deutsche Telekom, Bayer, BASF, Vonovia, Siemens Energy und Co. mit dieser Methode

Denn Siemens Energy bräuchte bis zum 52-Wochen-Hoch 162 Prozent. Dass die Aktie dass erreicht, ist aktuell zwar unwahrscheinlich, weil es einfach einen so starken Absturz bei der Aktie gab und sich das Unternehmen erstmal fangen muss. Anleger sehen aber, dass das Papier momentan kurzfristig Stärke aufweist: Denn vom 52-Wochen-Tief ist das Papier auch schon wieder 48 Prozent entfernt. Bedeutet: Vom Tiefpunkt konnte sich die Siemens Energy-Aktie schon wieder gut erholen. Anleger achten bei einer Aktie und in der Tabelle darauf, dass die Aktie nicht zu weit vom 52-Wochen-Hoch entfernt ist und nicht zu nah am 52-Wochen-Tief dran ist.

Eine schöne Mischung bietet etwa Vonovia: Die Aktie hat sich vom 52-Wochen-Tief schon wieder um 54,29 Prozent erholt, bietet aber noch rund 22 Prozent Kurspotenzial bis zum 52-Wochen-Hoch. Auf solche Aktien wie die Vonovia-Aktie sollten Anleger nach dieser Methode hier achten. BÖRSE ONLINE rät übrigens zum Kauf der Vonovia-Aktie mit einem Kursziel von 29 Euro. Das liegt ziemlich genau auf dem 52-Wochen-Hoch.

Auch diese Aktien aus dem DAX können sich lohnen

Werfen wir einen Blick auf BASF, so sehen wir, dass die Aktie aktuell ein zweischneidiges Schwert ist. Denn die BASF-Aktie ist erst 6,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Dies zeigt keine Stärke. Bis zu 52-Wochen-Hoch sind es zwar 26 Prozent, was ein schönes Kurspotenzial ist, doch bei BASF sollten Anleger aktuell erstmal abwarten wie sich der Trend entwickelt.

Die Deutsche Telekom-Aktie hingegen weist zwar mit einem Abstand von 15,56 Prozent zum 52-Wochen-Tief nicht die absolute Stärke auf, zeigt aber mit einem Abstand von 8 Prozent zum 52-Wochen-Hoch eine niedrige Volatilität. Auf diesen Aspekt können Anleger auch achten. Denn Aktien, die eine niedrigere Volatilität aufweisen haben vielleicht keine riesigen Kurspotenziale: Ihre Absturzgefahr darf aber auch ruhig geringer eingeschätzt werden. Bei der Deutsche Telekom-Aktie rät BÖRSE ONLINE zum Kauf mit einem Kursziel von 25 Euro.

