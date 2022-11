Der Dax kann sich unter Schwankungen nahe an den 14.000 Punkten behaupten. Doch bald muss der Index entscheiden, ob er seine Rally fortsetzt oder die Korrektur beginnt. Zudem stehen heute wichtige Quartalszahlen von der Allianz und Deutsche Telekom an.

Die Märkte reagieren euphorisch, weil der hohe Inflationsdruck in den USA deutlicher als erwartet zurückgeht. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im Oktober auf 7,7 Prozent von 8,2 Prozent im September, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit 8,0 Prozent gerechnet. Es ist bereits der vierte Rückgang in Folge und nährt Hoffnungen, dass der Gipfel der Inflationsentwicklung überwunden sein dürfte. Dennoch liegt die Teuerungsrate immer noch fast vier Mal so hoch wie von der Notenbank Fed angestrebt.



In einer ersten Reaktion springt der Dax urplötzlich 3 Prozent ins Plus und durchbricht die 14.000-Punkte-Marke (siehe Chart). Ob dies jedoch nachhaltig ist, bleibt abzuwarten.

TradingView.com DAX seit Anfang 2022

In Erwartung der US-Verbraucherpreise und inmitten einer Flut von Firmenbilanzen hatten sich Europas Anleger am Donnerstag bis zum Nachmittag nicht wirklich aus der Deckung getraut.



Auch die Hängepartie bei den US-Zwischenwahlen, wo die künftigen Mehrheitsverhältnisse im Kongress noch nicht feststehen, kam nicht gut an. "Unsicherheit ist das, was die Börsianer am meisten hassen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Über 30 Abstimmungen um Abgeordnetenmandate waren am Donnerstagmorgen noch nicht entschieden, da die Auszählung der Stimmzettel in vielen Wahlkreisen nach wie vor andauerte.

Bei den am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA geht es Anlegern darum, ob die Fed im Dezember das Tempo aus ihrem Zinserhöhungszyklus nehmen kann oder nicht. Ein kleinerer Schritt von 50 Basispunkten sei aktuell der Konsens, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. "Bestätigen rückläufige Teuerungsraten diesen, und hier gilt der Blick vor allem der Kernrate, könnten sich vor allem die Technologieaktien in den USA weiter stabilisieren." Um den Dax spürbar anzuschieben, müsse allerdings "schon eine faustdicke Überraschung" her. Im Mittel rechnen Analysten für Oktober mit einem erneuten leichten Rückgang der US-Inflationsrate auf 8,0 Prozent nach 8,2 Prozent im September. Der Dollar-Index notierte im Vorfeld der Daten 0,5 Prozent fester bei 110,94 Punkten.

Zudem geht die Bilanzsaison auch beim Dax munter weiter. Zahlen legten unter anderem Continental, RWE und Deutsche Telekom vor.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Donnerstag

Am stärksten steigen können heute die Aktien von Zalando mit einem Plus von mehr als 13 Prozent. Dahinter folgen Siemens Energy mit 8,65 Prozent Plus und Continental mit 7,78 Prozent Plus.



Auf der anderen Seite des Dax geben die Aktien von MTU mit minus 0,97 Prozent am meisten ab, gefolgt von der Deutschen Telekom-Aktie mit minus 0,85 Prozent. Mehr zu den Quartalszahlen der Telekom lesen Sie hier. Alle anderen 38 Dax-Aktien liegen im Plus.







(Mit Material von Reuters)