Welche deutsche Aktie aus dem DAX ist eigentlich der Dividendenkönig? Wer zahlt hohe Dividenden und erhöht diese dabei auch noch Jahr für Jahr kräftig? Wir haben DAX-Aktien, die bis zu 48 Prozent pro Jahr draufpacken. Und um diese Aktien geht es.

Diese DAX-Aktien erhöhen um bis zu 48 Prozent pro Jahr

Bloomberg DAX-Aktien Dividenden-Wachstum

Tatsächlich erhöhte Volkswagen in den vergangenen 5 Jahren die Dividenden jedes Jahr im Schnitt um 47,68 Prozent. Allerdings ist in dieser Rechnung von Bloomberg auch die Sonderdividende in Höhe von 19,06 Euro enthalten, welche es in den letzten 12 Monaten gab. Zwar stieg die normale Dividende ebenfalls in den vergangenen 5 Jahren von 3,96 Euro je Aktie auf 8,76 Euro. Doch dann ist die Wachstumsrate etwas geringer bei der Volkswagen-Aktie.

Auf Platz folgt dann das Papier von Sartorius. Der Labor-Ausrüster erhöhte die Ausschüttung um 23,07 Prozent pro Jahr in den vergangenen 5 Jahren. Dennoch führt dies nur zu einer Dividendenrendite von 0,62 Prozent. Zusammen mit einem KGV von 41 ist die Sartorius-Aktie aktuell nichts für Value-Investoren.

Auf Platz 3 schafft es dann sogar die Aktie der Deutschen Bank. Auch hier ging es in den vergangenen Jahren mit der Dividende wieder deutlich aufwärts. Um 22,22 Prozent erhöhte Deutschlands größte Bank die Dividende in den vergangenen 5 Jahren. Konkret ging es 11 Cent je Aktie auf 30 Cent je Aktie hoch. Allerdings gab es dazwischen auch zwei Jahre ohne Ausschüttung. Das kann in dieser Tabelle trotz allem also auch mal passieren. Aktuell kommt die Deutsche Bank-Aktie dabei auf eine Dividendenrendite von 4,30 Prozent und auf ein KGV von 4,8.

Doch welche Aktien bieten noch ein schönes Dividenden-Wachstum?

Deutsche Post, Allianz und SAP auch mit satten Dividenden-Erhöhungen

Denn bei der Deutschen Post ging es um 9,98 Prozent pro Jahr in den vergangenen 5 Jahren bei der Dividende hoch. Damit kommt der Logistik-Konzern aktuell auf eine schöne Dividendenrendite von 4,99 und ein KGV von 10,6.



Doch auch bei SAP und Allianz gibt es um etwas mehr als 7 Prozent pro Jahr nach oben. Bei der Allianz-Aktie erhöht sich die Dividende sowieso seit Jahren immer weiter. Alleine von 2013 bis 2023 ging es von 4,50 Euro je Aktie auf jetzt 11,40 Euro hoch. Für nächstes Jahr werden 12,10 Euro erwartet.

Und auch SAP ist bei der Dividenden-Erhöhung erstaunlich umtriebig. Seit 2013 ging es von 85 Cent je Aktie auf jetzt 2,05 Euro je Aktie hoch. Im kommenden Jahr sollen es sogar 2,12 Euro sein. Dabei kommt SAP aber aufgrund des deutlich gestiegenen Kurses auf eine Dividendenrendite von 1,62 Prozent.

Ob die Aktien die Dividenden auch in den nächsten Jahren jeweils so stark erhöhen, kann man natürlich noch nicht sagen. Dennoch sollte der Trend bei einer Aktien stimmen. Auch bei den Dividenden-Erhöhungen.

